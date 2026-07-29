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Инвесторы начали массово избавляться от ИИ-акций, но говорить о крахе рынка пока ран

Инвесторы, которые ранее в массовом порядке вкладывали значительные средства в компании из отрасли искусственного интеллекта, теперь сокращают вложения в это направление и диверсифицируют портфели. Но говорить о крушении рынка ИИ пока преждевременно, пишет Bloomberg.

Источник изображения: Anne Nygård / unsplash.com

Источник изображения: Anne Nygård / unsplash.com

Технологический сектор по всему миру демонстрирует падение. В Южной Корее SK hynix падала на 15 %, но успела немного отскочить и закрылась в минусе на 9,61 %; Samsung Electronics просела на 5 %, LG Innotek — на 10,89 %, Seoul Semiconductor — на 8,89 %. В Европе ASML показала снижение на 3,85 %, ASM International — на 9,26 %, BESI — на 3,54 %. В Японии Kioxia рухнула на 13,85 %, Tokyo Electron — на 10,59 %, SoftBank Group — на 6,95 %. Тайваньская TSMC, крупнейший в мире полупроводниковый подрядчик, подешевела на 3,51 %. Nvidia просела на открытии торгов, но закрыла сессию без изменений, Intel снизилась почти на 6 %, AMD — на 8 %, Micron и Seagate потеряли более 8 %, Western Digital — почти 7 %, Sandisk — 14 %.

Ярко иллюстрирует происходящее UBS Group AG, у которой есть две корзины акций: одна ориентирована на ИИ, вторая — на отрасли, которые подвержены риску из-за ИИ. Доходность второй корзины сейчас превышает показатели первой на рекордные 42 процентных пункта. За месяцами опережающего роста последовал резкий разворот, но он скорее иллюстрирует сокращение избыточных позиций, особенно в полупроводниковом секторе.

Источник изображения: Adam Nowakowski / unsplash.com

Источник изображения: Adam Nowakowski / unsplash.com

Инвесторы преимущественно придерживались импульсного тренда — просто покупали акции, которые быстро росли, но при этом волатильность была высокой, как во времена пандемии. Сейчас цены пошли на спад, нивелировав практически весь рост с февраля, а волатильность осталась высокой. Массовая импульсная распродажа, которая последовала за массовой импульсной покупкой, вероятно, уже завершилась, считают в Goldman Sachs, поэтому упавшие акции компаний сегмента ИИ можно покупать обратно. Но гарантий этому сейчас никто не даст — реальные колебания цен из-за высокой волатильности ещё не исключаются.

Преждевременными представляются и панические настроения в отношении нидерландской ASML, которая выпускает оборудование для производства передовых полупроводников. Китай действительно наладил массовый выпуск оборудования для производства чипов. Но речь идёт о DUV-литографии, которая считается «рабочей лошадкой» полупроводниковой промышленности, тогда как ASML вышла на уровень более совершенного EUV-оборудования. Из-за китайского прогресса в области полупроводниковой промышленности выручка ASML действительно может сократиться на 20 %, а Китай при достаточных вложениях вполне способен наладить внутренние цепочки поставок 100 % компонентов для этого оборудования, но догнать ASML он сможет лишь в перспективе 7–10 лет.

Установившаяся на фондовом рынке массовая распродажа — это не крушение, а ротация капитала и перебалансировка портфелей. Несмотря на коррекцию, единого вектора движения нет даже у «великолепной семёрки»: менее ориентированная на ИИ Apple показывает рост, тогда как зависящие от ИИ Alphabet и Nvidia снижаются. Технологический сектор сохраняет потенциал роста в средне- и долгосрочной перспективе, говорят эксперты, но пока инвестировать следует с осторожностью. А в ближайшие дни инвесторы будут изучать квартальные отчёты — их опубликуют Microsoft, Meta, Apple и Amazon. Ожидания по прибыли резко выросли, но компании продолжают превосходить прогнозы: 85 % из отчитавшихся на сегодняшний день участников превзошли ожидания, и это рекордный показатель за последние пять лет. Но этого уже недостаточно: инвесторы хотят, чтобы повышенные расходы компаний сопровождались устойчивой прибыльностью.

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Теги: ии, акции, биржа
ии, акции, биржа
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