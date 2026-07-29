AMD подтвердила существование Radeon RX 9050 с 4 Гбайт памяти, но она доступна только в готовых ПК

AMD подтвердила, что версия видеокарты Radeon RX 9050 с 4 Гбайт памяти действительно существует, однако она предназначена только для OEM-производителей и сборщиков ПК. По словам компании, этот вариант видеокарты был разработан специально для партнёров, которые не планируют выпускать карту в виде отдельного продукта.

Информацией поделился главный редактор портала Wccftech Хассан Муджтаба (Hassan Mujtaba), сославшись на AMD, вскоре после того, как версия Radeon RX 9050 с 4 Гбайт памяти была обнаружена в составе игрового ПК начального уровня CyberPowerPC. По данным AMD, эта видеокарта была разработана для обеспечения оптимального соотношения цены и производительности для начинающих геймеров.

Как сообщает портал VideoCardz, игровой ПК CyberPowerPC Gamer Master GMA6600BST доступен в магазинах американской розничной сети Best Buy. Он сочетает видеокарту Radeon RX 9050 4GB с процессором Ryzen 5 5500, 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объёмом 500 Гбайт. Стоимость системы составляет $899,99.

Партнёры AMD по производству видеокарт уже начали анонсировать свои варианты Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти. Карта оснащена 1024 потоковыми процессорами, 16 исполнительными блоками GPU и памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт с поддержкой 128-битной шины. AMD не сообщила полные спецификации версии карты с 4 Гбайт памяти. Согласно данным ASRock, 4-гигабайтная версия оснащена 64-битной шиной памяти, из-за чего пропускная способность памяти снижена с 288 до 144 Гбайт/с.