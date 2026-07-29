«Яндекс» отчитался о росте выручки и прибыли — автопилот пока остаётся убыточным

«Яндекс» опубликовал финансовый отчёт по итогам II квартала 2026 года. Компания нарастила выручку и прибыль, начала программу обратного выкупа акций и объявила о намерении выплатить дивиденды.

Выручка «Яндекса» во II квартале выросла на 16 % в годовом исчислении и достигла 386 млрд руб.; за первое полугодие она увеличилась на 19 % год к году до 759 млрд. Скорректированный показатель EBITDA по итогам II квартала показал рост на 35 % до 89 млрд руб.; за полугодие он составил 162 млрд руб., что соответствует росту на 41 %. С 4 мая по 27 июля 2026 года «Яндекс» выкупил 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд руб. для мотивации сотрудников; 31 июля совет директоров рассмотрит предложение о выплате дивидендов за I полугодие из расчёта 110 руб. за акцию; в апреле компания выплатила акционерам дивиденды за 2025 год в том же размере 110 руб. за ценную бумагу. 2 июня закрыта сделка по продаже бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто».

Выручка в сегменте «Поисковые сервисы и ИИ» показала годовой рост на 9 % до 137,4 млрд руб.; по направлению рекламы и услуг продвижения доход повысился на 10,3 %. Скорректированный EBITDA показал рост на 12 % до 63,7 млрд руб. Рекламная система в чатах с «Алисой AI» показала объявления 460 тыс. рекламодателей. Ежедневно активная аудитория помощника с искусственным интеллектом увеличилась на 39 % за год до 33,2 млн пользователей; количество активных «Яндекс Станций» выросло на 31 % до 22,5 млн устройств.

Сегмент «Городские сервисы: Райдтех, Электронная коммерция и Доставка» отметился ростом выручки на 18 % год к году до 215,6 млрд руб.; основной вклад обеспечило направление электронной коммерции, по которому выручка увеличилась на 20 % в годовом исчислении. Скорректированный EBITDA достиг 34,4 млрд руб., и это в 2,7 раза выше, чем за II квартал 2025 года. Число активных пользователей «Городских сервисов» показало рост на 13 % до 61,5 млн человек.

Блок «Персональные сервисы» принёс 64,9 млрд руб., и это на 32 % больше, чем годом ранее; здесь самый активный рост показало направление «Финансовые сервисы» — 51 % год к году до 29,5 млрд руб.; «Плюс» и развлекательные сервисы ознаменовались выручкой в 34,9 млрд руб. при росте на 27 % год к году — увеличились и база подписчиков, и средний доход на пользователя. Скорректированный EBITDA по всему блоку поднялся на 20 % до 2,5 млрд руб.

Корпоративный сегмент «Б2Б Тех» нарастил доход на 29 % до 15,3 млрд руб. Скорректированный EBITDA достиг 3,7 млрд при росте на 43 %. Число клиентов Yandex Cloud достигло 64 тыс.; потребление вычислительных ресурсов ИИ на платформе Yandex AI Studio достигло 398 млрд токенов — вдвое больше, чем в предыдущем квартале, и на 70 % больше, чем за весь предыдущий год. Услугами платформы «Яндекс 360» пользуются 185 тыс. организаций и 117 млн человек; число платных учётных записей в конце II квартала составило 8,9 млн, из них 2,4 млн пришлись на крупные компании.

Блок «Автономные технологии» показал выручку 100 млн руб. при убытке по EBITDA 6,0 млрд руб. «Яндекс» увеличил парк роботов-доставщиков до более чем 100 единиц; за II квартал они произвели 260 тыс. доставок; в отчётный период роботы появились в Нижнем Новгороде, в ближайшее время начнут работать в Воронеже, Тюмени и ряде других городов. Убыточный сегмент остаётся в инвестиционной фазе. Сегмент «Прочие сервисы и инициативы» показал рост выручки на 15 % до 3,4 млрд руб. при убытке по EBITDA в размере 9,2 млрд руб. «Яндекс Учебником» воспользовались 1,5 млн учеников из 9 тыс. российских школ; «Яндекс» обучил работе с ИИ-инструментами более 20 тыс. учителей. В сервисе «Алиса AI» появился режим «Репетитор», предназначенный для школьников 5–11 классов, которым нужна помощи в освоении математики.