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Google закрыла отмеченный Нобелевской премией проект AlphaFold — Gemini важнее

Исследовательская группа Google, стоящая за программой AlphaFold, заслуги которой были отмечены Нобелевским комитетом, больше не существует. Большинство ключевых исследователей из отдела перевели на другие должности, а некоторые из них уже вообще не работают в компании, узнала Financial Times.

Источник изображения: deepmind.google

Источник изображения: deepmind.google

Система искусственного интеллекта AlphaFold точно предсказывала трёхмерные структуры белков по последовательностям аминокислот, за считанные минуты, а не годы. Сейчас она используется для ускорения разработки лекарств, создания вакцин и анализа структурных изменений в белках, связанных с нейродегенеративным заболеваниями, в том числе болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

DeepMind начала разработку AlphaFold в 2018 году. В 2020 году программа отметилась решением 50-летней задачи, стоявшей перед человечеством, — «проблемы сворачивания белков», которая состояла в поиске ответа на вопрос, как аминокислоты самостоятельно сворачиваются в сложные трёхмерные формы. Эти формы определяют биологическую роль белка. За последние полвека учёные определили структуры примерно 170 000 белков, применяя, в частности, методы рентгеновской дифракции и ядерно-магнитного резонанса. Разработчики AlphaFold использовали результаты этих работ для обучения ИИ.

В 2021 году журнал Nature опубликовал материал с описанием методологии AlphaFold и предсказанием структуры всего человеческого протеома — полного набора белков, которые может производить человеческий организм. DeepMind открыла базу данных структур белков AlphaFold, предоставив исследователям бесплатный доступ к более чем 200 млн предсказанных ИИ структур белков. В 2024 году главе DeepMind Демису Хассабису (Demis Hassabis) и стоявшему у истоков проекта инженеру Джону Джамперу (John Jumper) за работу над проектом AlphaFold присудили Нобелевскую премию.

В июне 2026 года Джампер объявил о своём переходе из Google в Anthropic, за ним последовали несколько коллег. Часть инженеров перевели в проекты, связанные с Google Gemini; некоторые теперь работают в Isomorphic Labs — принадлежащей холдингу Alphabet дочерней компании DeepMind, специализирующейся на разработке лекарств. «За последние девять лет наша стратегия состояла в том, чтобы сосредоточиться на масштабных задачах <..> конкретной цели, которой посвящён каждый проект. Стратегия претерпела изменения», — прокомментировал происходящее вице-президент по исследованиям Google DeepMind Пушмит Коли (Pushmeet Kohli).

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Теги: google, deepmind, alphafold, медицина
google, deepmind, alphafold, медицина
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