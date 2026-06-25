Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic

Компания Google продолжает терять ценных сотрудников, и это уже становится поводом для беспокойства у инвесторов на бирже. Очередные двое исследователей решили перейти из поискового гиганта в один из двух крупнейших стартапов в области искусственного интеллекта.

На сей раз из Google в Anthropic перешли ведущие исследователи в области ИИ Йонас Адлер (Jonas Adler) и Александр Притцель (Alexander Pritzel), узнал Bloomberg. Адлер и Притцель играли ключевые роли в разработке моделей Google Gemini.

Для Google исход сотрудников — тревожная тенденция. На минувшей неделе из компании ушёл в OpenAI легендарный исследователь Ноам Шазир (Noam Shazeer), который работал в Google с 2000 года — за исключением трёх лет, которые он посвятил стартапу Character.AI. Поисковый гигант фактически приобрёл этот стартап за $2,7 млрд, отчасти для того, чтобы вернуть ценного сотрудника в свои ряды.

Всего через несколько дней после этого в Anthropic перевёлся директор DeepMind Джон Джампер (John Jumper), который вместе с главой подразделения Демисом Хассабисом (Demis Hassabis) в 2024 году получил Нобелевскую премию за модель AlphaFold — она предсказывает трёхмерные структуры белков на основе последовательностей аминокислот.

Сейчас OpenAI и Anthropic готовятся выйти на биржу, и череда переводов может продолжиться: для двух компаний настало лучшее время, чтобы привлекать лучших специалистов в области ИИ, пообещав им долю в капитале.