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Seagate распродала почти все HDD, которые выпустит до 2028 года — и раскрыла сроки выхода 50-Тбайт накопителей

Компания Seagate объявила, что приступит к сертификационным испытаниям моделей жёстких дисков ёмкостью 50 Тбайт в конце 2027 календарного года, а их поставки начнутся в 2028 году. Спрос на жёсткие диски настолько высок из-за развития инфраструктуры ИИ и облачных вычислений, что большинство будущих поставок HDD уже распродано до 2028 года, и производитель уже ведёт переговоры о поставках носителей в 2029 году.

Источник изображений: Seagate

Источник изображений: Seagate

«Mozaic 5, наша платформа с пластинами ёмкостью более 5 Тбайт, по-прежнему готовится к квалификационным испытаниям в конце 2027 календарного года», — заявил Дейв Мосли (Dave Mosley), генеральный директор Seagate, во время телефонной конференции с финансовыми аналитиками и инвесторами.

Mozaic 5 — это третье поколение коммерческих жёстких дисков Seagate, основанное на технологии магнитной записи с подогревом (HAMR), которое придёт на смену моделям Mozaic 3 и Mozaic 4. Платформа Mozaic 5 позволяет создавать пластины ёмкостью более 5 Тбайт и, соответственно, жёсткие диски с 10 пластинами общей ёмкостью более 50 Тбайт с использованием технологии традиционной магнитной записи (CMR) для клиентов, которым важны производительность и универсальность, или технологии черепичной магнитной записи (SMR) для клиентов, которым нужна максимальная ёмкость для повышения плотности хранения данных.

Если Seagate начнёт квалификационные испытания своих жёстких дисков ёмкостью 50 Тбайт в конце 2027 календарного года, это будет означать, что к тому времени диски пройдут все внутренние проверки производителя, в том числе на надёжность и долговечность головок и носителей, а также испытания на ударопрочность, виброустойчивость и долговечность. Обычно производителям серверного оборудования требуется от двух до шести месяцев, чтобы сертифицировать новые жёсткие диски, в то время как гипермасштабируемые облачные сервисы обычно тестируют их в течение 6–12 месяцев.

Модели HDD ёмкостью 50 Тбайт появятся на рынке как раз вовремя, чтобы удовлетворить спрос на эксабайты со стороны сферы искусственного интеллекта и облачных технологий. Большая часть новых моделей жёстких дисков Seagate, готовящихся в ближайшей перспективе к выходу на рынок, была зарезервирована на 2027 и 2028 годы в рамках долгосрочных соглашений о поставках (long-term supply agreements, LTA). Некоторые клиенты стремятся обеспечить поставки уже в 2029 году.

«Исходя из действующих на сегодняшний день долгосрочных соглашений о поставках, подавляющее большинство наших жёстких дисков, готовящихся к выходу на рынок, будут поставлены в 2028 календарном году. […] По мере укрепления наших стратегических партнёрских отношений многие клиенты активно стремятся продлить сроки планирования поставок до 2029 года и далее, что, по нашему мнению, свидетельствует о растущей уверенности в своих долгосрочных инфраструктурных потребностях», — сказал Мосли.

Долгосрочные соглашения о поставках Seagate определяют не только объём поставок, но и конфигурацию продуктов, а также цены. Как оказалось, и то и другое уже рассчитано на весь 2027 календарный год. При этом Seagate не ограничивает себя в ценообразовании на диски, не подпадающие под действие долгосрочных соглашений о поставках, а также на диски, поставки которых ещё не согласованы, поэтому компания, как и производители памяти 3D NAND и твердотельных накопителей, не исключает будущего повышения цен. «Мы продолжаем придерживаться стратегии ценообразования, основанной на ценности, балансируя между растущим спросом и нашей целью — обеспечить устойчивый и прибыльный рост в долгосрочной перспективе», — сказал Мосли.

«В четвёртом финансовом квартале объём наших продаж был немного выше. Мы думаем, что в первом финансовом квартале может быть немного больше продукции. Конечно, сейчас мы предлагаем эту дополнительную продукцию по очень выгодной цене», — отметил Джанлука Романо (Gianluca Romano), финансовый директор Seagate, во время телефонной конференции.

Ключевым преимуществом жёстких дисков Seagate большой ёмкости на базе платформы Mozaic является технология HAMR, доля которой в поставках жёстких дисков Seagate, планирующихся к выпуску, постепенно увеличивается. По состоянию на начало июля на долю продуктов с технологией HAMR приходилось 40 % от общего объёма жёстких дисков Seagate, готовящихся к выходу. К началу июля 2027 года их доля должна составить 70 % от общего объёма жестких дисков Seagate, готовящихся к выпуску на рынок. Кроме того, около половины будущих моделей накопителей Seagate составят модели Mozaic 4 ёмкостью 40 Тбайт. «Мы рассчитываем, что к концу 2026 календарного года 50 % наших эксабайтных накопителей HAMR будут основаны на платформе Mozaic 4», — сказал Мосли.

По итогам четвёртого квартала 2026 финансового года, завершившегося 3 июля, выручка Seagate составила $3,629 млрд по сравнению с $2,444 млрд, полученными в том же квартале годом ранее. Валовая прибыль компании составила 52,3 % по сравнению с 37,4 % в четвёртом квартале 2025 финансового года, а чистая прибыль достигла $1,294 млрд. Выручка компании за весь 2026 финансовый год составила $12,195 млрд по сравнению с $9,097 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составила $3,184 млрд, а валовая прибыль достигла 45,6 %.

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Теги: seagate, отчёт, анализ, жёсткий диск, поставки
seagate, отчёт, анализ, жёсткий диск, поставки
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