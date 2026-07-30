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Правительство США выделит $300 млн GlobalFoundries на развитие технологий кремниевой фотоники и купит 1 процент её акций

Компания GlobalFoundries сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа подписала с Министерством торговли США соглашение о намерениях по продвижению технологий кремниевой фотоники следующего поколения. Кроме того, GlobalFoundries получит $300 млн из фонда CHIPS Act («Закона о чипах»), а правительство США станет владельцем примерно 1 % акций компании.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

GlobalFoundries прекратила свои усилия в области передовых исследований, разработок и производства технологических процессов для микросхем как раз в тот момент, когда отрасль переходила на 7-нм технологию. С тех пор компания переключила своё внимание на другие технологии, такие как кремниевая фотоника, которые становятся всё более актуальными в эпоху активного развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

В GlobalFoundries заявили, что финансирование со стороны правительства США будет использовано для разработки кремниевой фотоники следующего поколения и усовершенствованной упаковки, с акцентом на оптику в компактной упаковке (NPO), оптику в совместной упаковке (CPO), гибридное 3D-соединение и разработку новых материалов.

Недавно компания представила новую платформу SCALE (Silicon Photonics Co-Packaged Advanced Light Engine), которая поддерживает передачу пакетов со скоростью 400 Гбит/с с высокой энергоэффективностью. GlobalFoundries планирует инвестировать средства из фонда CHIPS Act в свои производственные мощности на Мальте, в Нью-Йорке и в Берлингтоне, штат Вермонт, выполняя свои обязательства по развитию производственных мощностей на территории США.

Несколько крупных корпоративных заказчиков и некоммерческих организаций, в том числе AMD, Broadcom, Cisco, Corning, Lumentum, Meta, Microsoft, Nvidia и Qualcomm опубликовали свои заявления, касающиеся направления кремниевой фотоники. Многие из них отметили высокую важность технологии, поскольку она помогает быстро передавать данные, используя свет вместо медных проводников, и позволяет преодолеть связанные с медью технологические трудности — она окисляется и теряет свои первоначальные свойства. Компании также выразили удовлетворение внедрением американских технологий кремниевой фотоники, что должно укрепить технологическую цепочку поставок в стране.

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Теги: кремниевая фотоника, globalfoundries, закон о чипах, полупроводники
кремниевая фотоника, globalfoundries, закон о чипах, полупроводники
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