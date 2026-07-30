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«Не совсем сиквел. Не совсем приквел»: анонсирован олдскульный квест Thimbleweed Park 2 от создателя Monkey Island

Создатель Monkey Island и соавтор Maniac Mansion Рон Гилберт (Ron Gilbert) у себя в блоге представил Thimbleweed Park 2 — олдскульный квест формата point-and-click в духе классических игр от LucasArts.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Вопреки названию, Thimbleweed Park 2 позиционируется не как продолжение вышедшей в 2017 году оригинальной Thimbleweed Park: «Не совсем сиквел. Не совсем приквел. Ещё больше Thimbleweed Park, и такая же чудная».

В отличие от первой части, Thimbleweed Park 2 создаётся на деньги не от краудфандинговой кампании на Kickstarter. По словам Гилберта, игру профинансировал некий частный инвестор.

За разработку и издание Thimbleweed Park 2 отвечает основанная при участии Гилберта студия Terrible Toybox (Return to Monkey Island, Death by Scrolling), выпустившая первую часть.

Скриншоты
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По сюжету в особняке Эдмундов находят труп — подозреваемыми становятся все находившиеся на тот момент в имении. За дело берутся знакомые по оригинальной Thimbleweed Park спецагенты ФБР Анджела Рэй и Антонио Рейес.

«На исходе ещё одной длинной, странной ночи в Тимблвид-Парк у вас будет больше вопросов, чем ответов. Как и в прошлый раз, в городке вроде Тимблвид-Парк труп — наименьшая из ваших проблем», — уверяют авторы.

Thimbleweed Park 2 выйдет в начале 2028 года на ПК (Steam, GOG). Обещают пародию на классические детективы, возвращение полюбившихся персонажей и закулисные обновления по ходу разработки. Пока заявлен только английский язык.

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Теги: thimbleweed park 2, terrible toybox, приключение
thimbleweed park 2, terrible toybox, приключение
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