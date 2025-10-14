Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Вертикальный роглайк Death by Scrolling ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер

Основанная и возглавляемая создателем Monkey Island Роном Гилбертом (Ron Gilbert) студия Terrible Toybox при поддержке издательства MicroProse объявила дату выхода своей новой игры — ролевого роглайк-экшена Death by Scrolling.

Источник изображений: MicroProse

Источник изображений: MicroProse

События Death by Scrolling развернутся в глубинах Чистилища. Игрокам предстоит перехитрить саму смерть, сбежав от мрачного Жнеца и собрав нужную сумму на переправу у Паромщика.

Основная особенность Death by Scrolling — экран постоянно движется вверх, не оставляя времени на передышку. В соответствии с названием, скроллинг приводит к смерти — если оказаться недостаточно расторопным.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Жнеца нельзя убить — безжалостного преследователя можно оглушить и оббежать. Параллельно с побегом нужно собирать золото и ценные улучшения, покупать усиления, бить странных монстров и выполнять «забавные сайд-квесты».

Обещают полушутливое переосмысление бюрократии загробного мира, юмористическую подачу, несколько персонажей с уникальными способностями, таблицу рекордов и текстовый перевод на русский язык.

Как стало известно из нового геймплейного трейлера, Death by Scrolling поступит в продажу 28 октября эксклюзивно для Steam. Версии для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo (Switch) увидят свет позже.

По словам Гилберта, к Death by Scrolling он приступил в 2019 году, но из-за приключения Return to Monkey Island (сделано Terrible Toybox и выпущено в 2022-м Devolver Digital) вынужден был взять от игры пару лет перерыва.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз»
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей
Надёжный инсайдер рассекретил дату выхода и цену Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2
Теги: death by scrolling, terrible toybox, microprose software, экшен, роглайк
death by scrolling, terrible toybox, microprose software, экшен, роглайк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 6 мин.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 2 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 3 ч.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 4 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 4 ч.
Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали 4 ч.
Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ 5 ч.
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 5 ч.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 5 ч.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 6 ч.
Новая статья: Обзор нововведений в ALD Pro 3.0.0: всем каталогам каталог 12 мин.
Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра 2 ч.
Intel представила Crescent Island — GPU для ИИ на архитектуре Xe3P и со 160 Гбайт LPDDR5X 3 ч.
Oracle анонсировала крупнейший в мире зеттафлопсный ИИ-кластер OCI Zettascale10: до 800 тыс. ускорителей NVIDIA в нескольких ЦОД 4 ч.
Итальянцы приделали ИИ к ветрякам — и те дали жару 4 ч.
Oracle купит 50 000 ИИ-ускорителей AMD — альтернатива Nvidia набирает обороты 5 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов: Arm и Eliyan поделились наработками 6 ч.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 6 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 6 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 6 ч.