Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер

Основанная и возглавляемая создателем Monkey Island Роном Гилбертом (Ron Gilbert) студия Terrible Toybox при поддержке издательства MicroProse объявила дату выхода своей новой игры — ролевого роглайк-экшена Death by Scrolling.

События Death by Scrolling развернутся в глубинах Чистилища. Игрокам предстоит перехитрить саму смерть, сбежав от мрачного Жнеца и собрав нужную сумму на переправу у Паромщика.

Основная особенность Death by Scrolling — экран постоянно движется вверх, не оставляя времени на передышку. В соответствии с названием, скроллинг приводит к смерти — если оказаться недостаточно расторопным.

Жнеца нельзя убить — безжалостного преследователя можно оглушить и оббежать. Параллельно с побегом нужно собирать золото и ценные улучшения, покупать усиления, бить странных монстров и выполнять «забавные сайд-квесты».

Обещают полушутливое переосмысление бюрократии загробного мира, юмористическую подачу, несколько персонажей с уникальными способностями, таблицу рекордов и текстовый перевод на русский язык.

Как стало известно из нового геймплейного трейлера, Death by Scrolling поступит в продажу 28 октября эксклюзивно для Steam. Версии для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo (Switch) увидят свет позже.

По словам Гилберта, к Death by Scrolling он приступил в 2019 году, но из-за приключения Return to Monkey Island (сделано Terrible Toybox и выпущено в 2022-м Devolver Digital) вынужден был взять от игры пару лет перерыва.