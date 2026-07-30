Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема

Верхняя ступень ракетного комплекса Starship, слетавшая в космос в 13-м испытательном полёте, после приводнения в Индийском океане не пошла на дно, и пятые сутки дрейфует по воле его волн. Издали похожая на касатку «тушка» корабля длиною 52 метра демонстрирует нежелание тонуть и это проблема — она представляет опасность для судоходства как своей массой, так и оставшимся в баках топливом.

Ракета Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе 25 июля в 01:51 по московскому времени. Полёт продолжался немного более часа и проходил по суборбитальной траектории. Корабль выпустил 20 экспериментальных спутников Starlink V3, которые не предназначались для выхода на устойчивую орбиту и впоследствии сгорели в атмосфере. Затем один из шести двигателей Raptor был повторно запущен в космосе — эта операция необходима для будущих манёвров схода с орбиты и перелётов между различными орбитами.

При входе в атмосферу теплозащитный экран подвергся воздействию высокотемпературной плазмы, после чего корабль перешёл из горизонтального положения в вертикальное. Для разворота перед посадкой Starship сначала включил три двигателя, затем последовательно перешёл на два и один Raptor и совершил самое мягкое приводнение за всю историю программы. Ускорителю Super Heavy в этом смысле не повезло — двигатели запустились не так, как нужно и он с повышенной скоростью со всей силы ударился о воду в Мексиканском заливе.

Неожиданно мягкое приводнение корабля — верхней ступени — вместе с сохранением герметичности корпуса создало проблему. Корабль никто не собирался извлекать из воды и сейчас судно сопровождение следует за ним, ничего не предпринимая. Впрочем, на судне нет оборудования для подъёма этого «летающего небоскрёба» из воды. Пускать дело на самотёк тоже нельзя — неизвестно, куда корабль может доплыть и каких бед наделать по пути или по прибытию.

Несколько часов назад Илон Маск (Elon Musk) в сети Х сообщил, что направил к побережью Западной Австралии, где произошло приводнение корабля, специальное судно для извлечения его из воды. Что же, история 13-го испытательного полёта Starhip не закончилась и будет иметь неожиданное для всех продолжение.