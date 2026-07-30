Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Starship не утонул после приводнения в И...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема

Верхняя ступень ракетного комплекса Starship, слетавшая в космос в 13-м испытательном полёте, после приводнения в Индийском океане не пошла на дно, и пятые сутки дрейфует по воле его волн. Издали похожая на касатку «тушка» корабля длиною 52 метра демонстрирует нежелание тонуть и это проблема — она представляет опасность для судоходства как своей массой, так и оставшимся в баках топливом.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Ракета Starship стартовала с космодрома Starbase в Техасе 25 июля в 01:51 по московскому времени. Полёт продолжался немного более часа и проходил по суборбитальной траектории. Корабль выпустил 20 экспериментальных спутников Starlink V3, которые не предназначались для выхода на устойчивую орбиту и впоследствии сгорели в атмосфере. Затем один из шести двигателей Raptor был повторно запущен в космосе — эта операция необходима для будущих манёвров схода с орбиты и перелётов между различными орбитами.

При входе в атмосферу теплозащитный экран подвергся воздействию высокотемпературной плазмы, после чего корабль перешёл из горизонтального положения в вертикальное. Для разворота перед посадкой Starship сначала включил три двигателя, затем последовательно перешёл на два и один Raptor и совершил самое мягкое приводнение за всю историю программы. Ускорителю Super Heavy в этом смысле не повезло — двигатели запустились не так, как нужно и он с повышенной скоростью со всей силы ударился о воду в Мексиканском заливе.

Неожиданно мягкое приводнение корабля — верхней ступени — вместе с сохранением герметичности корпуса создало проблему. Корабль никто не собирался извлекать из воды и сейчас судно сопровождение следует за ним, ничего не предпринимая. Впрочем, на судне нет оборудования для подъёма этого «летающего небоскрёба» из воды. Пускать дело на самотёк тоже нельзя — неизвестно, куда корабль может доплыть и каких бед наделать по пути или по прибытию.

Несколько часов назад Илон Маск (Elon Musk) в сети Х сообщил, что направил к побережью Западной Австралии, где произошло приводнение корабля, специальное судно для извлечения его из воды. Что же, история 13-го испытательного полёта Starhip не закончилась и будет иметь неожиданное для всех продолжение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship
Тринадцатый испытательный полёт SpaceX Starship прошёл успешно, хотя и небезупречно
Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship
Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне
Материалы по теме
SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship

SpaceX прекратила приём заказов на запуски Falcon 9 после 2028 года — дальше начнётся эра Starship

Тринадцатый испытательный полёт SpaceX Starship прошёл успешно, хотя и небезупречно

Тринадцатый испытательный полёт SpaceX Starship прошёл успешно, хотя и небезупречно

Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship

Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship

Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите

Спутник для спасения падающей на Землю обсерватории NASA Swift вышел из-под контроля прямо на орбите

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры необъяснимые кольца и 16 лет держали это в тайне

Теги: starship, spacex, запуск ракеты
starship, spacex, запуск ракеты
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
HUAWEI Pura 90s Pro Max: прощай, тяжелый рюкзак
Инженеры создали умное кольцо с неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови
В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят
Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае
ИИ Anthropic Mythos обнаруживает уязвимости в продуктах Microsoft быстрее, чем их успевают исправлять 2 ч.
Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе 2 ч.
«Не совсем сиквел. Не совсем приквел»: анонсирован олдскульный квест Thimbleweed Park 2 от создателя Monkey Island 3 ч.
Обнаружен ИИ-червь — его распространяет Microsoft Copilot через скрытые запросы в Word 3 ч.
Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple 12 ч.
Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание 12 ч.
Илон Маск дожал рекламщиков: X завершила громкую войну со Всемирной федерацией рекламодателей 12 ч.
Эксперты оценили зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний: бизнесу не хватает кадров и GPU-мощностей 12 ч.
«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны 14 ч.
Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму 16 ч.
Умный климат круглый год: чем Dreame E-Wind 25 и E-Wind 30 отличаются от обычных кондиционеров 2 ч.
Доходы Xbox продолжают падать, но облачный и ИИ-бизнес Microsoft компенсируют спад 5 ч.
Правительство США выделит $300 млн GlobalFoundries на развитие технологий кремниевой фотоники и купит 1 процент её акций 5 ч.
Прибыль Samsung в полупроводниковом сегменте взлетела в 250 раз 6 ч.
Seagate заранее распродала все накопители вплоть до 2028 года 11 ч.
Новая статья: Обзор SSD-накопителя WD Blue SN5100: QLC больше не пугает 11 ч.
OpenAI приоткрыла планы на собственные гаджеты — компания готовит целую линейку устройств 11 ч.
Eurocase выпустила корпуса 2751 с трёхсторонним панорамным остеклением 11 ч.
Seagate распродала почти все HDD, которые выпустит до 2028 года — и раскрыла сроки выхода 50-Тбайт накопителей 12 ч.
Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm 15 ч.