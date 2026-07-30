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Control Resonant и правда станет самой большой игрой Remedy — сиквел Control удивит продолжительностью

Разработчики из финской Remedy Entertainment (Alan Wake 2, первые две Max Payne) называли паранормальный ролевой боевик Control Resonant самой большой и амбициозной игрой студии и, похоже, не обманули.

Источник изображений: Remedy Entertainment

Источник изображений: Remedy Entertainment

Ведущий геймплейный дизайнер Remedy Entertainment Сергей Мохов недавно поделился с изданием TechRadar информацией о продолжительности Control Resonant. Игра будет длиннее оригинальной Control.

По словам Мохова, прохождение основного сюжета Control Resonant займёт у пользователей около 30 часов, тогда как на полную зачистку игры перфекционистам понадобится примерно 50 часов.

По данным сайта How Long to Beat, который собирает сведения о продолжительности игр, сюжетная линия Control занимала в среднем 12 часов, а прохождение на 100 % отнимало около 30 часов (40 часов с учётом двух DLC).

Превзойдёт Control Resonant по продолжительности и другие игры Remedy, включая Alan Wake (11−13 часов на прохождение основного сюжета), Alan Wake 2 (15−19 часов), Quantum Break (10−12 часов) и первые две Max Payne (6−8 часов).

Протагонистом Control Resonant выступает Дилан Фейден — брат Джесси

Протагонистом Control Resonant выступает Дилан Фейден — брат Джесси

События Control Resonant развернутся спустя семь лет после Control. Директор Федерального бюро контроля Джесси Фейден куда-то пропала, а Иссы вырвались на свободу, превратив Манхэттен в «калейдоскоп психоделических кошмаров».

Control Resonant выйдет 24 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают открытую игру без открытого мира, побочные задания, глубокую систему развития, оружие-трансформер и текстовый перевод на русский.

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Теги: control resonant, remedy entertainment, ролевой экшен
control resonant, remedy entertainment, ролевой экшен
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