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Цукерберг пообещал ИИ-агентов для всего, но инвесторов это не впечатлило — акции Meta✴ рухнули на 11 % после отчёта

Meta спровоцировала падение собственных акций, когда опубликовала квартальный отчёт, показатели которого не оправдали ожиданий аналитиков. Инвесторов разочаровали недостаточно высокие прибыль на акцию и прогноз выручки на текущий квартал.

Источник изображения: Mark Zuckerberg

Источник изображения: Mark Zuckerberg

Прибыль на акцию Meta составила $6,18 против ожидавшихся аналитиками $7,22; выручка достигла $60,80 млрд — аналитики предсказывали $60,17 млрд. По итогам текущего квартала Meta ожидает выручку в диапазоне от $61 млрд до $64 млрд или в среднем $62,5 млрд — эксперты говорили о $63,15 млрд. Недостаточно благополучный прогноз «предполагает, что колебания валютных курсов примерно на 1 % замедлят рост общей выручки в годовом исчислении, исходя из текущих обменных курсов», отметили в Meta.

Число ежедневно активных пользователей на платформах Meta составило 3,6 млрд при предсказанных аналитиками 3,61 млрд. Прогноз капитальных затрат не вырос, но сузился по верхней планке: ранее компания говорила о диапазон от $125 млрд до $145 млрд; сейчас это промежуток от $130 млрд до $145 млрд. В связи с инвестициями Meta в инфраструктуру искусственного интеллекта свободный денежный поток компании сократился с $8,55 млрд в прошлом году до $784 млн на данный момент.

По состоянию на момент закрытия торгов накануне акции Meta показывали снижение на 11 %, тогда как индекс Nasdaq показывал рост на 5 %.

«В целом, мы ожидаем, что значительная часть наших вычислительных ресурсов будет направлена на обучение наших моделей, развитие нашего основного бизнеса и разработку персональных агентов и новых продуктов. Но мы также рассчитываем на развитие крупного бизнеса, обслуживающего крупных клиентов. <..> Нам поступает много предложений по вычислительным ресурсам за значительной премией по сравнению с тем, сколько мы за них заплатили», — заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Также Цукерберг обрисовал общую концепцию того, как компания подходит к разработке персональных агентов, что она будет делать, чтобы сделать их привлекательными для пользователей, и как она собирается убедить людей, не обладающих техническими знаниями, попробовать этих агентов в действии:

«Вскоре у нас появятся агенты, которые смогут работать от вашего имени круглосуточно и без выходных, помогая вам достигать целей и улучшать вашу жизнь, здоровье, отношения, финансовое положение — всё, что вы пожелаете. Первой областью, в которой агенты действительно получили широкое распространение, стало программирование. Но инженеры более технически подкованы и готовы тратить время на настройку работы таких агентов, поэтому для создания отличных персональных агентов необходимо создать отличный потребительский продукт, который будет работать «из коробки» и будет достаточно простым, чтобы его могли освоить и использовать миллиарды людей».

Цукерберг, похоже, пытается отличить свою концепцию от подхода таких компаний, как Anthropic и OpenAI, которые вложили значительные средства в разработку агентов, ориентированных на программирование и корпоративную работу.

Общие затраты и расходы за II квартал составили $42,03 млрд, и это на 55 % больше, чем годом ранее. Из них $2,4 млрд ушли на судебные разбирательства и $1,18 млрд — на выходные пособия для попавших под сокращения сотрудников. Без учёта этих расходов операционная прибыль выросла бы на 9 % по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль сократилась с $18,34 млрд во II квартале минувшего года до $15,85 млрд за аналогичный период этого.

Подразделение Reality Labs показало операционные убытки в размере $4,6 млрд при выручке $431 млн — аналитики ожидали показателей в размере $5,07 млрд и $423,4 млн соответственно.

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Теги: me, финансовые результаты, отчёт
me, финансовые результаты, отчёт
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