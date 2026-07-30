Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости слухи Intel впервые откроет технологии процесс...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel впервые откроет технологии процессоров Atom стороннему стартапу — всё из-за старых связей Тана

Компания Intel откроет малоизвестному стартапу доступ к значительной части технологий производства процессоров, узнало Reuters. Это довольно необычный шаг для компании, но объяснить его можно тем, что руководитель стартапа и гендиректор Intel ранее выступали соинвесторами.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Компания RosaicLabs Inc. подала документы на регистрацию в штате Делавэр в мае. Её гендиректором выступает Амаржит Гилл (Amarjit Gill), опытный венчурный инвестор и руководитель в отрасли по производству чипов. Некогда он помог теперешнему гендиректору Intel Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan) сформировать группу учредителей производителя чипов Rivos, которую в прошлом году поглотила Meta, перебив предложение Intel — на тот момент господин Тан был в Rivos председателем совета директоров. Тан и Гилл на начальной стадии выступали инвесторами в стартап Nuvia, который купила Qualcomm. В команду основателей Rosaic, по сведениям одного из источников Reuters, входят ветераны Rivos.

Intel, заявил источник, предоставит Rosaic доступ к технологиям, лежащим в основе процессоров Atom. Это редкий шаг со стороны Intel, которая не лицензировала ни архитектуру x86, ни технологии Atom. Технологии Intel Atom оптимизированы под низкое потребление энергии и низкое тепловыделение — это важно для мобильных и периферийных устройств. Более того, Intel планирует предоставить стартапу код на уровне регистровых задач (Register Transfer Level — RTL) для процессоров Atom. Его разработчики используют для описания функций чипа. В результате сторонняя компания получит всесторонний доступ к интеллектуальной собственности Intel и поможет ей создавать собственные индивидуальные проекты.

Rosaic может привлечь начальное финансирование в размере $10 млн; руководители стартапа уполномочены осуществлять капитальные затраты в размере до $5 млн без одобрения инвесторов или совета директоров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Цены на клиентские процессоры Intel выросли на 27 %, объёмы продаж сократились на 8 %, но чипов всё равно не хватило на всех
Впечатляющие итоги второго квартала не смогли предотвратить падение курса акций Intel на 8 %
Глава Intel признал, что компании придётся догонять конкурентов по процессорным архитектурам
Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm
Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь
Apple покажет умные очки на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев
Материалы по теме
Цены на клиентские процессоры Intel выросли на 27 %, объёмы продаж сократились на 8 %, но чипов всё равно не хватило на всех

Цены на клиентские процессоры Intel выросли на 27 %, объёмы продаж сократились на 8 %, но чипов всё равно не хватило на всех

Впечатляющие итоги второго квартала не смогли предотвратить падение курса акций Intel на 8 %

Впечатляющие итоги второго квартала не смогли предотвратить падение курса акций Intel на 8 %

Глава Intel признал, что компании придётся догонять конкурентов по процессорным архитектурам

Глава Intel признал, что компании придётся догонять конкурентов по процессорным архитектурам

Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm

Раскрыты характеристики грядущего флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm

Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь

Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь

Apple покажет умные очки на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев

Apple покажет умные очки на конференции WWDC27 — с ИИ, но без дисплеев

Теги: intel, atom, стартап
intel, atom, стартап
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Обнаружен ИИ-червь — его распространяет Microsoft Copilot через скрытые запросы в Word
В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят
Google выпустила музыкальную ИИ-модель Lyria 3.5 — она создаёт более насыщенное и эмоциональное звучание
«Да здравствует Безграничная Империя!»: новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал, как воюют некроны
«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны 20 мин.
Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере 41 мин.
Control Resonant и правда станет самой большой игрой Remedy — сиквел Control удивит продолжительностью 2 ч.
ИИ Anthropic Mythos обнаруживает уязвимости в продуктах Microsoft быстрее, чем их успевают исправлять 3 ч.
Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе 4 ч.
«Не совсем сиквел. Не совсем приквел»: анонсирован олдскульный квест Thimbleweed Park 2 от создателя Monkey Island 4 ч.
Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple 13 ч.
Илон Маск дожал рекламщиков: X завершила громкую войну со Всемирной федерацией рекламодателей 14 ч.
Эксперты оценили зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний: бизнесу не хватает кадров и GPU-мощностей 14 ч.
Subnautica 2 обеспечила Krafton рекордный второй квартал и первую половину 2026 года, несмотря на судебную драму 17 ч.
Intel впервые откроет технологии процессоров Atom стороннему стартапу — всё из-за старых связей Тана 2 ч.
Samsung: дефицит памяти сохранится не только в следующем, но и в 2028 году 2 ч.
Boeing может отправить злополучный Starliner в новый полёт ещё до конца 2026 года 2 ч.
Цукерберг пообещал ИИ-агентов для всего, но инвесторов это не впечатлило — акции Meta рухнули на 11 % после отчёта 2 ч.
Умный климат круглый год: чем Dreame E-Wind 25 и E-Wind 30 отличаются от обычных кондиционеров 4 ч.
Доходы Xbox продолжают падать, но облачный и ИИ-бизнес Microsoft компенсируют спад 7 ч.
Правительство США выделит $300 млн GlobalFoundries на развитие технологий кремниевой фотоники и купит 1 процент её акций 7 ч.
Прибыль Samsung в полупроводниковом сегменте взлетела в 250 раз 8 ч.
Seagate заранее распродала все накопители вплоть до 2028 года 12 ч.
Новая статья: Обзор SSD-накопителя WD Blue SN5100: QLC больше не пугает 13 ч.