Intel впервые откроет технологии процессоров Atom стороннему стартапу — всё из-за старых связей Тана

Компания Intel откроет малоизвестному стартапу доступ к значительной части технологий производства процессоров, узнало Reuters. Это довольно необычный шаг для компании, но объяснить его можно тем, что руководитель стартапа и гендиректор Intel ранее выступали соинвесторами.

Компания RosaicLabs Inc. подала документы на регистрацию в штате Делавэр в мае. Её гендиректором выступает Амаржит Гилл (Amarjit Gill), опытный венчурный инвестор и руководитель в отрасли по производству чипов. Некогда он помог теперешнему гендиректору Intel Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan) сформировать группу учредителей производителя чипов Rivos, которую в прошлом году поглотила Meta✴, перебив предложение Intel — на тот момент господин Тан был в Rivos председателем совета директоров. Тан и Гилл на начальной стадии выступали инвесторами в стартап Nuvia, который купила Qualcomm. В команду основателей Rosaic, по сведениям одного из источников Reuters, входят ветераны Rivos.

Intel, заявил источник, предоставит Rosaic доступ к технологиям, лежащим в основе процессоров Atom. Это редкий шаг со стороны Intel, которая не лицензировала ни архитектуру x86, ни технологии Atom. Технологии Intel Atom оптимизированы под низкое потребление энергии и низкое тепловыделение — это важно для мобильных и периферийных устройств. Более того, Intel планирует предоставить стартапу код на уровне регистровых задач (Register Transfer Level — RTL) для процессоров Atom. Его разработчики используют для описания функций чипа. В результате сторонняя компания получит всесторонний доступ к интеллектуальной собственности Intel и поможет ей создавать собственные индивидуальные проекты.

Rosaic может привлечь начальное финансирование в размере $10 млн; руководители стартапа уполномочены осуществлять капитальные затраты в размере до $5 млн без одобрения инвесторов или совета директоров.