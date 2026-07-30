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Грядёт подорожание смартфонов: Qualcomm объявила о повышении цен на все свои чипы с 1 сентября

Qualcomm опубликовала отчёт по итогам III квартала финансового года, который в целом соответствовал ожиданиям аналитиков, но дала сдержанный прогноз по прибыли за текущий период — неудачи компания связала с дефицитом комплектующих, особенно чипов памяти. Акции чипмейкера снизились.

Источник изображения: qualcomm.com

Источник изображения: qualcomm.com

Qualcomm намерена принять конкретные меры для увеличения своей маржи в будущем: 1 сентября компания повысит цены на все свои чипы, значительная часть которых сейчас поставляется производителям смартфонов; будут изыскиваться и другие способы оптимизировать цепочки поставок. Прибыль на акцию составила $2,21 при ожидавшихся аналитиками $2,23; выручка — $9,95 млрд против $9,67 в прогнозе. В текущем квартале Qualcomm ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $2,05 до $2,25 при выручке от $9,7 млрд до $10,5 млрд — аналитики предсказывали $2,36 и $10,02 соответственно.

«Полупроводниковая отрасль переживает повсеместный рост затрат на сырьё и комплектующие на всех этапах: от производства пластин и сборки до тестирования, усовершенствованной упаковки, производства памяти и других материалов», — говорится в пресс-релизе компании; при этом «выручка остаётся на высоком уровне».

Основным для Qualcomm остаётся бизнес по производству чипов для смартфонов, хотя компания и пытается диверсифицироваться в автопром, умные очки и робототенику — все эти направления в следующем году, как ожидается, принесут ей 60 % выручки. Производитель реализовал мобильных процессоров на $5,1 млрд, что на 20 % меньше, чем годом ранее — на китайском рынке компания достигла дна, считает она. Динамика на рынке смартфонов сделала модели нижнего и среднего ценового сегмента менее конкурентоспособными из-за проблем с доступностью. И даже динамика сегмента премиальных Android-смартфонов указывает, что потребители ищут более низкие цены.

Продажи Qualcomm в автомобильной отрасли составили $1,59 млрд, но к 2029 году она рассчитывает на $10 млрд по данному направлению. Объявлено о поставке процессоров для цифровой приборной панели BMW. Компания стремится выйти на интенсивно развивающийся рынок инфраструктуры центров обработки данных для искусственного интеллекта — в следующем году здесь ожидается выручка в размере $5 млрд. Qualcomm объявила о закрытии сделки по поглощению Modular — разработчика ПО для ИИ; собственную программную платформу она пообещала представить в августе. Выручка от продажи чипов для маломощных промышленных устройств и умных очков относится к сегменту интернета вещей — она выросла на 9 % до $2,66 млрд.

Чистая прибыль Qualcomm за отчётный период составила $2 млрд, и это на 25 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда она была $2,66 млрд. Значительная доля прибыли поступает через подразделение QTL, которое лицензирует интеллектуальную собственность в области мобильной связи и других технологий чипов другим компаниям. Выручка по направлению QTL составила $1,28 млрд — аналитики прогнозировали $1,26 млрд.

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Теги: qualcomm, финансовые результаты, отчёт
qualcomm, финансовые результаты, отчёт
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