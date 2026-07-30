Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России

Пользователи из России стали сообщать о сбоях в работе альтернативных мессенджеров. В турецком BiP и южнокорейском KakaoTalk не получается отправлять сообщения и загружать файлы. Популярность платформ выросла, когда российские власти ограничили работу Telegram и WhatsApp.

В России перестали работать турецкий мессенджер BiP и корейский KakaoTalk, обратил внимание SecurityLab.ru со ссылкой на пользователей. Первые жалобы на сбои в работе двух альтернативных платформ стали поступать накануне, 29 июля. Пользователи на могут отправлять сообщения и загружать файлы; при попытке воспользоваться этими приложениями они не устанавливают соединение.

Неполадки с мессенджером KakaoTalk подтвердил РБК: приложение благополучно открывается, но основными его функциями воспользоваться не получается — не выбираются контакты и не начинается диалог. Сообщения о сбоях в работе сервисов BiP и KakaoTalk зафиксировал сервис Downdetector, но количество обращений там оценили как «умеренное». Комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.