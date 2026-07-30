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Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье

В воскресенье, 2 августа 2026 года, вступит в силу новая норма ЕС, предписывающая работающим в регионе компаниям чётко маркировать контент, созданный или отредактированный при помощи искусственного интеллекта.

Источник изображения: Alexey Larionov / unsplash.com

Источник изображения: Alexey Larionov / unsplash.com

Норма распространяется на ответы чат-ботов, изображения, аудио и видео, созданные с помощью ИИ. Цель инициативы — дать потребителям возможность без догадок определять, является ли тот или иной материал реальным, или его создала машина. Требование реализуется в рамках регионального закона об ИИ, который внедряется поэтапно. На первом этапе речь идёт о раскрытии информации — на платформах должны появляться видимые метки, а также технические обозначения, такие как водяные знаки или встроенные метаданные, помогающие идентифицировать синтетический материал.

Дипфейки и созданные с помощью ИИ другие медиафайлы становятся все более убедительными и простыми в производстве — контент распространяется быстро, и определить его подлинность оказывается затруднительно. Маркировку должны иметь материалы, представляющие общий интерес, но существуют исключения: использование ИИ в личных целях, а также «художественные, творческие, сатирические, вымышленные» работы. Чтобы выполнить требования закона, операторам платформ придётся внедрять системы, способные идентифицировать ИИ-контент даже после публикации и репоста.

Крупные технологические компании уже продвигаются в этом направлении. TikTok, в частности, уже не первый год требует, чтобы авторы сами маркировали созданный с помощью ИИ контент — соответствующие пометки на платформе получили более 3 млрд публикаций; есть средства маркировки также в Instagram и Facebook. В Google, однако, предупреждают, что чрезмерное регулирование может запутать пользователей, которым эти нормы призваны помочь: если та или иная маркировка будет сопровождать каждую публикацию, эти сигналы потеряют всякий смысл.

Ситуация, впрочем, не уникальна. Многие законодательные инициативы поначалу встречают сопротивление, а затем становятся стандартной практикой. У операторов платформ есть время до 2 декабря, чтобы привести существующие системы в соответствие с требованиями — далее контроль ужесточат, и нарушителей начнут штрафовать.

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Теги: европа, ии, маркировка
европа, ии, маркировка
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