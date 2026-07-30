OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям

OpenAI объявила о запуске новой программы ChatGPT для академических исследователей, в рамках которой предоставит 100 000 учёным, математикам и инженерам бесплатный доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

Включённые в программу исследователи из избранных академических учреждений получат от OpenAI практическую поддержку, доступ к новейшей модели GPT-5.6 Sol Pro и смогут привлечь до четверых коллег из своего учреждения. Программа стартует до конца лета с 10 000 участников и к 2027 году их количество вырастет до 100 000. Бесплатный доступ к ИИ компания реализует в рамках «обязательства в размере более $250 млн до 2027 года на поддержку сторонних научных исследований и открытий». Учёные уже используют модели ИИ для анализа данных и написания заявок на гранты — теперь эти отношения закрепят формально.

По одной из версий, OpenAI ищет новые источники данных для своих исследований, хотя и заявляет, что по умолчанию эта информация в данных целях использоваться не будет. Бесплатный доступ к ИИ для учёных может привести к научным прорывам, и если от ИИ начнут зависеть новые области знаний, это в перспективе будет способствовать и закреплению коммерческого успеха. В январе OpenAI представила ИИ-сервис Prism для работы с научными журналами и документами — он доступен бесплатно всем обладателям учётных записей ChatGPT, а использовать его можно для проверки при цитировании исследований и для форматирования работ.