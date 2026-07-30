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Продажи мобильных процессоров MediaTek и Qualcomm упали, а Samsung и Google — выросли

Продажи мобильных процессоров крупных брендов MediaTek и Qualcomm по итогам первой половины 2026 года сократились, а рыночные доли Google и Samsung на рынках чипов для смартфонов выросли, подсчитали аналитики Counterpoint Research.

Общие поставки мобильных процессоров за первую половину 2026 года снизились на 15 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это означает, что ведущие производители устройств под Android сократили продажи, Samsung и Google разрабатывают собственные чипы, а MediaTek и Qualcomm сократились доли рынка. Доля чипов MediaTek снизилась с 37 % до 32 %, доля Qualcomm — с 26 % до 22 %. При этом доли рынка Google, Samsung и Unisoc выросли. По итогам первой половины 2026 года поставки процессоров MediaTek и Qualcomm сократились более чем на 25 %, а Apple, Samsung, Google и Unisoc показали уверенный рост.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Причина такой динамики — дефицит чипов памяти и рост цен на них. Производители смартфонов вынуждены повышать цены на продукцию, а с учётом того, что память в годовом исчислении подорожала примерно на 300 %, процессоры больше не составляют основную часть цены. Всё большим спросом пользуются чипы с ускорителями искусственного интеллекта, такие как Google Tensor G5. Android-смартфоны наращивают число функций ИИ, и за Google следуют другие разработчики процессоров — этот сегмент показал рост на 24 % в годовом исчислении, даже несмотря на общее снижение рынка.

Как ожидается, 12 августа Google представит смартфоны серии Pixel 11 на процессорах Tensor G6. Собственную линейку мобильных чипов продолжает разрабатывать Samsung, но из последней линейки складных смартфонов фирменный Exynos установлен только на младший Galaxy Z Flip8.

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Теги: процессор, чипы, counterpoint research
процессор, чипы, counterpoint research
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