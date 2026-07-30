Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разработчики Path of Exile 2 наконец уст...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia

Технический директор новозеландской студии Grinding Gear Games Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) в новом видео отчитался, как команда разработки Path of Exile 2 исправила один из самых назойливых багов в игре, и при чём здесь Nvidia.

Источник изображений: Grinding Gear Games

Источник изображений: Grinding Gear Games

С самого релиза Path of Exile 2 игроков преследовала проблема: кратковременное (или не очень) зависание из-за ошибки Device Removed, которое сначала приводило к вылету, а впоследствии — к возвращению в игру после загрузки.

По словам Роджерса, неурядицы затронули лишь владельцев видеокарт Nvidia с драйвером 566.36 (вышел за день до Path of Exile 2) и новее. Виновником проблем оказался драйвер, однако Nvidia не спешила на помощь.

Проблемы была в объёме памяти, который драйвер резервирует под шейдеры

Проблема была в объёме памяти, который драйвер резервирует под шейдеры

Несмотря на распространённость проблемы, в студии не могли систематически её воспроизвести — зависание происходило в ходе продолжительной игровой сессии. Nvidia, соответственно, не могла помочь.

С помощью системы повторов и целого ряда отладочных инструментов разработчики справились с задачей. Проблемную сборку игры вместе с компьютером, на котором происходил сбой, отправили Nvidia. Недавний драйвер 610.88 исправил проблему.

Со своей стороны разработчики Path of Exile 2 существенно сократили время загрузки шейдеров и их размер, что тоже должно позитивно отразиться на игровом опыте. Обновление доступно в рамках патча 0.5.4e.

Платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года на PC (Steam, EGS, отдельный клиент), PS5, Xbox Series X и S. С полноценным релизом в 2026-м игра вслед за первой частью станет условно-бесплатной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык
Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода
«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны
Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере
Материалы по теме
GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II

GOG спасёт для будущих поколений Nox — культовую экшен-RPG, которой не повезло выйти в один год с Diablo II

Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык

Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык

Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб

Одним из самых смертоносных врагов в Path of Exile 2 оказался обычный краб

Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода

Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода

«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны

«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны

Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере

Эвакуационный шутер Rules of Engagement: The Grey State получит отдельный PvE-режим — разработчики показали его устройство в новом трейлере

Теги: path of exile 2, grinding gear games, экшен-rpg, nvidia
path of exile 2, grinding gear games, экшен-rpg, nvidia
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS
Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia
«Просто навещаю старого друга»: актёр озвучки Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt спустя 10 лет вернулся к роли ради аддона «Баллады прошлого» 16 мин.
Австралия запустила судебное разбирательство против Telegram — мессенджер обвиняют в распространении пропаганды терроризма 36 мин.
«Идеальное сочетание Elden Ring и Arc Raiders, но худший босс — очередь на сервер»: релиз экшена Mistfall Hunter был омрачён техническими проблемами 2 ч.
Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 4 ч.
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям 4 ч.
Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье 4 ч.
GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic 5 ч.
Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России 5 ч.
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода 6 ч.
Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач 6 ч.
Samsung Galaxy S26 FE выйдет в начале сентября и прибавит в цене до €150 11 мин.
ИИ продолжит толкать вверх спрос на память в следующем году, но рынки DRAM и NAND будут вести себя по-разному 12 мин.
SpaceX попыталась настроить FCC против Eutelsat OneWeb, сославшись на дискриминацию в Европе 39 мин.
Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad 43 мин.
Китай пригрозил США из-за запрета на импорт человекоподобных роботов 44 мин.
Астрономы получили самое чёткое изображение неуловимой звезды-компаньона Бетельгейзе 2 ч.
Продажи мобильных процессоров MediaTek и Qualcomm упали, а Samsung и Google — выросли 2 ч.
Карманная «киношная» камера DJI Osmo Pocket 4P с подвесом и двумя объективами поступила в продажу 3 ч.
Kioxia представила свои первые SSD с PCIe 6.0 — до 61,44 Тбайт, но скорость пока не уточняется 3 ч.
Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти 6 ч.