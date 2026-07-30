Разработчики Path of Exile 2 наконец устранили зависания, которые мучили игроков с самого релиза — виновата была Nvidia

Технический директор новозеландской студии Grinding Gear Games Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) в новом видео отчитался, как команда разработки Path of Exile 2 исправила один из самых назойливых багов в игре, и при чём здесь Nvidia.

С самого релиза Path of Exile 2 игроков преследовала проблема: кратковременное (или не очень) зависание из-за ошибки Device Removed, которое сначала приводило к вылету, а впоследствии — к возвращению в игру после загрузки.

По словам Роджерса, неурядицы затронули лишь владельцев видеокарт Nvidia с драйвером 566.36 (вышел за день до Path of Exile 2) и новее. Виновником проблем оказался драйвер, однако Nvidia не спешила на помощь.

Несмотря на распространённость проблемы, в студии не могли систематически её воспроизвести — зависание происходило в ходе продолжительной игровой сессии. Nvidia, соответственно, не могла помочь.

С помощью системы повторов и целого ряда отладочных инструментов разработчики справились с задачей. Проблемную сборку игры вместе с компьютером, на котором происходил сбой, отправили Nvidia. Недавний драйвер 610.88 исправил проблему.

Со своей стороны разработчики Path of Exile 2 существенно сократили время загрузки шейдеров и их размер, что тоже должно позитивно отразиться на игровом опыте. Обновление доступно в рамках патча 0.5.4e.

Платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года на PC (Steam, EGS, отдельный клиент), PS5, Xbox Series X и S. С полноценным релизом в 2026-м игра вслед за первой частью станет условно-бесплатной.