Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad

Более года прошло с тех пор, как генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) сообщил о совместной разработке с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айв (Jony Ive) нового устройства, ориентированного на работу с ИИ. Однако пока нет никаких признаков его выхода в ближайшее время, и, как полагает ресурс 9to5mac, релиз состоится не раньше следующего года.

OpenAI крайне расплывчато говорит о том, как будет выглядеть её первое устройство, хотя интервью с президентом OpenAI Грегом Брокманом (Greg Brockman), позволяет предположить, что это будет что-то, довольно похожее на HomePad от Apple, о подготовке которого сообщалось на днях. Впрочем, Брокман переадресовал вопрос журналистки об этом в ChatGPT, но не стал оспаривать сказанное, как и её утверждение о наличии у устройства колонки.

В свою очередь, ChatGPT сообщил, что это будет «что-то атмосферное и не вызывающее трения, с приоритетом на голос, но не только на голос», и ориентированное на конфиденциальность. Когда журналистка спросила, понадобится ли устройству экран, Брокман ответил: «Нам просто нужно посмотреть». Была ли это подсказка в виде каламбура или просто случайная формулировка, неясно, но, как отметил 9to5mac, он не отверг это предположение.

Как полагает ресурс, заявления о том, что это будет «самая крутая технология, которую когда-либо видел мир» являются преувеличением даже по меркам технологической индустрии. Недавние сообщения в Сети указывают на то, что это может быть не что иное, как умная колонка с камерой, способная выполнять задачи, аналогично визуальному интеллекту или умным очкам Ray-Ban Meta✴.

В отрасли уже давно ожидают, что Apple выпустит новое устройство для умного дома, сочетающее в себе умную колонку и дисплей — HomePod и iPad в одном лице — HomePad. Apple рассчитывает, что оно станет «центром управления домом» благодаря сочетанию приложений Apple, Apple Intelligence и интеграции с HomeKit. По данным Bloomberg, устройство будет оснащено квадратным дисплеем с диагональю около 6 дюймов и его размеры будут как у двух iPhone, сложенных вместе. Возможно, будут варианты как для настенного крепления, так и для размещения на кухонной столешнице.

Согласно оптимистичным прогнозам, новинка Apple выйдет вместе с новыми iPhone в сентябре-октябре этого года.