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Австралия запустила судебное разбирательство против Telegram — мессенджер обвиняют в распространении пропаганды терроризма

Австралийский интернет-регулятор инициировал судебное разбирательство в отношении Telegram из-за предполагаемых нарушений коммуникационного сервиса в борьбе с публикациями, пропагандирующими терроризм. В офисе комиссара по вопросам электронной безопасности заявили, что начали расследование, так как Telegram не удалял видеозаписи убийств и массовых расстрелов.

Источник изображения: t.me/durov/

Источник изображения: t.me/durov/

«Это дело касается контента, связанного с некоторыми из самых известных актов экстремистского насилия в новейшей истории, включая материалы, связанные с терактами в Крайстчерче и Буффало», — говорится в заявлении австралийского комиссара по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант (Julie Inman ⁠Grant). Она подчеркнула, что этот контент оставался доступным в сервисе ещё долгое время после того, как Telegram был официально предупреждён.

В судебном документе говорится, что австралийские пользователи Telegram пожаловались на 12 публикаций, содержащих протеррористический контент, в период с июля по октябрь 2025 года, в том числе три поста, содержащих заведомо террористический контент. Однако платформа не удалила 10 из этих публикаций и не приостановила или не заблокировала учётные записи, разместившие эти материалы. Несоблюдение австралийских кодексов и стандартов может повлечь за собой административные штрафы в размере до 54,6 млн австралийских долларов ($38 млн).

Telegram является одним из самых скачиваемых приложений в мире, насчитывающим более 1 млрд активных пользователей в месяц. «Мы отвергаем эти обвинения и будем оспаривать их в суде», — заявил представитель мессенджера. По его словам, усилия Telegram по борьбе с терроризмом хорошо задокументированы: только в 2026 году платформа заблокировала тысячи экстремистских сообществ.

Ранее в России основателю Telegram Павлу Дурову было предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг включил Дурова в список экстремистов и террористов.

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Теги: telegram, павел дуров, терроризм, судебное разбирательство
telegram, павел дуров, терроризм, судебное разбирательство
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