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Samsung Galaxy S26 FE выйдет в начале сентября и прибавит в цене до €150

После презентации складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 и Flip8 примечательным событием для мобильной линейки корейского производителя обещает стать анонс Fan Edition — субфлагманского Galaxy S26 FE, который обещает заметно подорожать по сравнению с предшественником.

Выход Samsung Galaxy S26 FE состоится около 1 сентября 2026 года, узнал ресурс Dealabs — примерно в это же время в прошлом году вышел Galaxy S25 FE. Новый смартфон будет доступен в трёх цветах: графитовом, бирюзовом и третьем — среднем между синим и фиолетовым. В отличие от флагманского Galaxy S26, модель Fan Edition по-прежнему будет доступна с вариантом накопителя на 128 Гбайт; его дополнят версии на 256 и 512 Гбайт.

А вот по ценам хороших новостей нет. Во Франции устройство будет продаваться по цене €749, €809 и €929 в зависимости от объёма накопителя. Если информация подтвердится, то разница в цене по версиям составит €50, €90 и €150 соответственно. Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S26 FE получит зарядку мощностью 45 Вт — наравне с предшественником. А процессор у него будет прошлогодний — Samsung Exynos 2500, который был установлен на Galaxy Z Flip7.

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Теги: samsung, смартфон, цены
samsung, смартфон, цены
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