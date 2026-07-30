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Путёвка в Фаэрун ещё никогда не была такой дешёвой: Baldur’s Gate 3 получила крупнейшую скидку с релиза

Релизной версии нашумевшей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios скоро исполнится три года, и разработчики решили отметить памятную дату особым предложением.

Источник изображений: Larian Studios

Источник изображений: Larian Studios

Как сообщил официальный микроблог Baldur’s Gate 3 в соцсети X, в честь скорого трёхлетия игра получила в Steam, GOG и PS Store крупнейшую скидку со времён полноценного релиза — 30 %.

В цифровом магазине Valve акция на Baldur’s Gate 3 продлится до 6 августа (1399 рублей в российском сегменте вместо 1999 рублей), в GOG закончится на день позже, а в PS Store — на целую неделю позже.

«Соберите отряд и бросьте вызов мировым угрозам или уничтожьте мир своими собственными руками. На этой неделе Baldur’s Gate 3 получила скидку 30 % в честь празднования трёх лет приключений», — сообщила Larian.

События Baldur’s Gate 3 разворачиваются в фэнтезийном мире Фаэрун (вселенная Dungeons & Dragons). По сюжету герой становится носителем личинки иллитида — сопротивляться паразиту или отдаться злу, решать игрокам.

Проект предлагает детально проработанный мир, широкие возможности развития (12 классов, 11 рас), харизматичных компаньонов, глубокие пошаговые бои, кооператив на четверых и текстовый перевод на русский язык.

Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. С тех пор RPG заслужила более 280 наград «Игра года» и продалась в количестве свыше 20 млн копий.

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Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
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