ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»

Внутренние отчёты Amazon показывают, что использование искусственного интеллекта влечёт за собой значительный перерасход средств в различных проектах. Недавно было обнаружено, что перерасход достиг отметки в $1,8 млн, причём всего в рамках одного проекта. Прежде такие ошибки были «тривиально дешёвыми», но ИИ-модели сделали их «катастрофически дорогими», особенно по мере роста расходов на используемые токены при внедрении ИИ-агентов.

В одном из отчётов сказано, что неудачное развёртывание ИИ-модели Claude Sonnet, которая должна была сопоставлять данные клиентов с карточками товаров на Amazon, привело к перерасходу средств на $1,8 млн. В результате выделенный на данный проект бюджет был превышен на 860 %, причём обнаружить перерасход удалось только через пять месяцев после возникновения проблемы.

Среди других подобных случаев выделяется перерасход на $541 тыс. при реализации проекта, в рамках которого разрабатывался инструмент для проведения финансового аудита. Также дополнительные $134 тыс. были потрачены при создании системы для сокращения сроков доставки товаров внутри логистической сети компании.

«Как и с любой новой технологией, мы экспериментируем, учимся и совершенствуем способы её использования, в том числе в плане повышения эффективности расходов. Выборка отдельных примеров, где команды учатся друг у друга, и представление их так, будто это стандартная практика, не отражают масштаба и подхода к использованию ИИ внутри всей Amazon», — говорится в заявлении компании.

Хотя перерасход более чем в миллион долларов на провальные ИИ-проекты может показаться чрезмерным для обычного человека, компании вроде Amazon могут себе такое позволить. Для технологического гиганта с квартальной выручкой в $181 млрд эти дополнительные расходы составляют менее 0,1 % от ежемесячной выручки. Любопытно, что это не первые проблемы, связанные с ИИ, с которыми столкнулась Amazon. Ранее в этом году подразделение AWS зафиксировало несколько сбоев из-за ошибок ИИ-бота для генерации программного кода. Тогда проблема была решена путём ограничения разрешений для бота, который до этого имел права, как у старших инженеров, занимающихся проверкой кода. Ранее Amazon также вводила рейтинговую таблицу, которая показывала, кто из сотрудников чаще всего использует ИИ, но из-за роста расходов на нейросети от неё отказались.