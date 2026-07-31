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В России хотят покончить с «псевдолокализацией» электроники — за подмену комплектующих хотят ввести уголовную ответственность

Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) направила в Министерство промышленности и торговли предложения по ужесточению контроля за происхождением российской радиоэлектронной продукции. Этот шаг направлен на борьбу с «псевдолокализацией» отечественной продукции, то есть случаями, когда производители выдают иностранные устройства за отечественные.

Источник изображения: Yogesh Phuyal / unsplash.com

Источник изображения: Yogesh Phuyal / unsplash.com

В качестве одной из мер противодействия этому ТПП предлагает «увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы». В случае принятия поправок также может быть введена административная и уголовная ответственность за нарушение требований национального режима закупок. В дополнение к этому ТПП предлагает создать единые методики приёмки продукции заказчиками. Всё это изложено в письме вице-президента ТПП Елены Дыбовой, направленном заместителю главы Минпромторга Алексею Матушанскому.

Напомним, степень локализации электронной продукции определяется постановлением правительства № 719. Оно предусматривает начисление баллов, которые требуются для включения продукции в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга. Баллы могут начисляться за использование локальных комплектующих и производственных процессов. В настоящее время в реестре Минпромторга около 20 тыс. позиций, в том числе печатные платы, процессоры, системы хранения данных и др. По оценке ведомства, объём рынка в прошлом году составил 4 трлн рублей. Доля отечественных производителей на нём выросла с 12–12,5 % в 2020 году до 62 % в 2025 году.

В упомянутом письме ТПП сказано, что компании продолжают использовать иностранные компоненты вместо отечественных уже после внесения продукции в реестр Минпромторга, а у самих заказчиков «нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции». Там также говорится, что у заказчиков сохранилась возможность обхода национального режима закупок.

Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский сообщил, что количество «псевдолокализованной» продукции велико и большая её часть оказывается в серой зоне, поскольку для включения в реестр производитель представляет образцы на базе отечественных комплектующих, а при массовом производстве использует иностранную компонентную базу. Признаками такой продукции могут быть отсутствие у производителя собственных производственных площадок, недавно созданное юридическое лицо, нереалистичные сроки изготовления продукции по сравнению с заявленными при включении в реестр и др. В Fplus добавили, что отличить «псевдолокализованную» продукцию можно также по отсутствию у производителя интеллектуальной собственности. «Такая продукция всегда будет дешевле на 20–40 %, чем у конкурентов, за счёт отсутствия вложений в разработку», — добавили в компании.

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Теги: производство электроники, локализация, россия
производство электроники, локализация, россия
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В России хотят покончить с «псевдолокализацией» электроники — за подмену комплектующих хотят ввести уголовную ответственность
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