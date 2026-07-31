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MudRunner с подвохом: внедорожный симулятор Prospice отправит игроков доставлять проклятые грузы в погоне за оккультным знанием

Разработчики из кипрской студии Code Wakers (Jet Lancer) при поддержке издательства Forklift Interactive представили анонсирующий трейлер своего внедорожного симулятора с элементами хоррора Prospice.

Источник изображений: Forklift Interactive

Источник изображений: Forklift Interactive

События Prospice развернутся на запретном острове, где до сих пор гноятся следы первородного греха человечества и сама земля может стать вашей могилой. В погоне за оккультным знанием игрокам придётся перевозить проклятые грузы.

«В вашем кузове не только припасы. Вы везёте надежду на выживание, знание и, возможно, ключ к пробуждению того, чему лучше навсегда остаться погребённым», — предупреждают разработчики.

Что касается внедорожного симулятора, то игрокам предстоит прокладывать маршруты через реки, болота и каменистые склоны, следить за запасом топлива. Будут и пешие вылазки для исследования опасных окрестностей.

Обещают фрагменты забытой охоты человечества на божественную добычу в качестве грузов, необходимость документировать артефакты, рукотворный открытый мир и прокачку транспортного средства. Поддержка русского языка не заявлена.

Прикреплённый выше анонсирующий трейлер Prospice демонстрирует доставку подозрительных грузов и её последствия, а также возвещает о начале плейтеста (кнопка «Присоединиться к тестированию» на странице в Steam).

Prospice выйдет в 2027 году на ПК и неназванных консолях. При создании игры в Code Wakers вдохновлялись внедорожными симуляторами из серии MudRunner, курьерским экшеном Death Stranding и ролевым шутером с элементами стелса Deus Ex.

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Теги: prospice, code wakers, forklift interactive, симулятор, хоррор
prospice, code wakers, forklift interactive, симулятор, хоррор
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