Европа попытается создать свой аналог американской и китайской ИИ-инфраструктуры, построит семь гигафабрик

Власти Евросоюза профинансируют строительство семи «гигафабрик» — комплексов для разработки искусственного интеллекта — на сумму €10 млрд, передаёт Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии. ЕС решил нарастить усилия по сокращению технологического отставания от США и Китая.

В эти проекты Европа рассчитывает привлечь не менее €20 млрд частных инвестиций. Страны ЕС проявили к программе значительный интерес, поэтому число планируемых объектов увеличили с пяти до семи. Здесь будут передовые вычислительные мощности для ИИ, ПО, облачные решения, высокоскоростная связь и центры обработки данных. Они дополнят существующие 19 ИИ-гигафабрик в различных странах ЕС.

«Доступ к вычислительным мощностям гигафабрик по разработке ИИ является стратегической необходимостью для Европы по мере ускорения развития ИИ», — заявила еврокомиссар по вопросам цифровых технологий Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen). Заявки на участие в проектах принимаются от консорциумов, в которые входят поставщики технологий, облачных услуг, государственные организации и инвесторы.

Тендерный процесс завершится 12 ноября. Еврокомиссия объявит победителей в начале 2027 года, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 18 месяцев после подписания контрактов. Чипы для объектов будут поставлять AMD, Nvidia и Qualcomm — они подписали с Еврокомиссией письма о намерениях.