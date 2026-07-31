Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии

Mercedes-Benz представила обновлённую модель GLA, доступную как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнении. Машина стала ниже, шире и длиннее, получила характерную для более дорогих моделей решётку радиатора со светодиодной подсветкой, а также колёса в размерах от 18 до 20 дюймов.

Варианты Mercedes GLA предусматривают три электрических двигателя: мощностью 222 (GLA 200), 268 (GLA 250+) и почти 350 (GLA 350 4Matic) л.с. — в последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Первый вариант комплектуется аккумулятором на 58 кВт·ч, второй и третий — 85 кВт·ч. Одна из версий, предположительно, GLA 250+, может похвастаться запасом хода до 657 км на полном заряде аккумулятора. Во всех случаях машины имеют архитектуру 800 В.

В 2027 году выйдет ещё один электрический вариант с батареей на 71 кВт·ч, а также гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем — последний будет комплектоваться батареей на 1,3 кВт·ч и небольшим электрическим мотором. В каждом случае Mercedes GLA предлагает режимы Eco, Comfort, Sport и т.д., которые регулируют параметры рулевого управления, трансмиссии, подвески и тормозов; предусмотрены технологические решения, в том числе на основе искусственного интеллекта; в наличии множество камер, радаров и датчиков, системы помощи водителю и полностью переработанный интерьер.

Интерьер предусматривает наличие гигантских экранов. Одна из опций — MBUX Superscreen на всю ширину приборной панели, включая 10,25-дюймовый дисплей для водителя, 14-дюймовый центральный сенсорный экран и 14-дюймовый для пассажира. Эта система экранов работает на передовых чипах, её можно персонализировать и управлять голосовыми командами. Старые круглые вентиляционные отверстия по бокам увеличились в размерах, обновился руль, подсветка салона, опционально доступна стереосистемы Burmester, есть дополнительная звукоизоляция и множество пакетов отдели. В Германии новый GLA 200 оценили от €48 599, GLA 250+ — от €54 978, GLA 350 4Matic — от €58 107,70.