Сегодня 31 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Mercedes-Benz представила новое поколени...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии

Mercedes-Benz представила обновлённую модель GLA, доступную как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнении. Машина стала ниже, шире и длиннее, получила характерную для более дорогих моделей решётку радиатора со светодиодной подсветкой, а также колёса в размерах от 18 до 20 дюймов.

Источник изображений: Mercedes-Benz

Источник изображений: Mercedes-Benz

Варианты Mercedes GLA предусматривают три электрических двигателя: мощностью 222 (GLA 200), 268 (GLA 250+) и почти 350 (GLA 350 4Matic) л.с. — в последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Первый вариант комплектуется аккумулятором на 58 кВт·ч, второй и третий — 85 кВт·ч. Одна из версий, предположительно, GLA 250+, может похвастаться запасом хода до 657 км на полном заряде аккумулятора. Во всех случаях машины имеют архитектуру 800 В.

В 2027 году выйдет ещё один электрический вариант с батареей на 71 кВт·ч, а также гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем — последний будет комплектоваться батареей на 1,3 кВт·ч и небольшим электрическим мотором. В каждом случае Mercedes GLA предлагает режимы Eco, Comfort, Sport и т.д., которые регулируют параметры рулевого управления, трансмиссии, подвески и тормозов; предусмотрены технологические решения, в том числе на основе искусственного интеллекта; в наличии множество камер, радаров и датчиков, системы помощи водителю и полностью переработанный интерьер.

Интерьер предусматривает наличие гигантских экранов. Одна из опций — MBUX Superscreen на всю ширину приборной панели, включая 10,25-дюймовый дисплей для водителя, 14-дюймовый центральный сенсорный экран и 14-дюймовый для пассажира. Эта система экранов работает на передовых чипах, её можно персонализировать и управлять голосовыми командами. Старые круглые вентиляционные отверстия по бокам увеличились в размерах, обновился руль, подсветка салона, опционально доступна стереосистемы Burmester, есть дополнительная звукоизоляция и множество пакетов отдели. В Германии новый GLA 200 оценили от €48 599, GLA 250+ — от €54 978, GLA 350 4Matic — от €58 107,70.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT
Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси
Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона
Материалы по теме
Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве

Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве

Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС

Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС

До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT

До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT

Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае

Ferrari выполнила годовой план продаж спорного электромобиля Luce — он стал популярен в Китае

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона

Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона

Теги: mercedes-benz, электромобиль, гибрид
mercedes-benz, электромобиль, гибрид
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
Путёвка в Фаэрун ещё никогда не была такой дешёвой: Baldur’s Gate 3 получила крупнейшую скидку с релиза
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл
Глава Xbox поставила цель обойти по прибыльности конкурентов 19 мин.
Исследование: российский бизнес переходит к гибридным СУБД-ландшафтам 23 мин.
Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation 24 мин.
Съёмки амбициозной экранизации Elden Ring завершились за полтора года до премьеры 46 мин.
«Мы немного мазохисты»: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy и The Expanse: Osiris Reborn не испугались бы сделать Baldur’s Gate 4 3 ч.
Финансовый отчёт Frictional Games рассекретил «новую версию» культового хоррора Amnesia: The Dark Descent 4 ч.
MudRunner с подвохом: внедорожный симулятор Prospice отправит игроков доставлять проклятые грузы в погоне за оккультным знанием 5 ч.
Anthropic трижды поймала свои ИИ-модели во взломе чужих систем 5 ч.
Конфликт Anthropic и Пентагона получил неожиданный поворот — судью не убедили доказательства опасности технологий компании 8 ч.
ИИ-агент Gemini Spark теперь может использовать Chrome для автоматического просмотра веб-страниц, AI Pro стал доступен по всему миру 8 ч.
Hisense поделилась успехами первой половины 2026 года — RGB MiniLED, лазерные телевизоры, умный дом и производство в России 3 мин.
Мировые продажи смартфонов обвалились на 6 %, но Apple и Samsung нарастили доли рынка 6 мин.
США вскоре отправят на Луну первую строительную технику — экскаваторы и бульдозеры 7 мин.
Casio представила умное кольцо с часами — это прямой конкурент Oura 2 ч.
Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии 2 ч.
Акции SK hynix и Samsung резко вернулись к росту после хороших отчётов Microsoft и Amazon 3 ч.
Форматы E3.S, E1.S, SFF и ёмкость до 61,44 Тбайт: Kioxia представила свои первые корпоративные SSD с интерфейсом PCIe 6.0 3 ч.
Астрономы обнаружили блуждающую сверхмассивную чёрную дыру — она разорвала звезду вдали от центра галактики 3 ч.
Российские операторы начали раздавать бесплатный роуминг, чтобы удержать абонентов 3 ч.
Акции AMD, Micron, Sandisk и других производителей чипов подскочили на волне успешного отчёта Microsoft 3 ч.