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Японская фабрика Sony возобновит выпуск датчиков изображений после мощного землетрясения

Недавнее землетрясение привело к серьёзным разрушениям объектов инфраструктуры на острове Кюсю, но Sony собирается возобновить выпуск датчиков изображения на своём предприятии в Кумамото в ближайший вторник. Данный завод не обслуживает рынок смартфонов, но снабжает своими датчиками производителей камер видеонаблюдения, цифровых мобильных камер и бортовой автомобильной электроники.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

По оценкам самой Sony, местная площадка по выпуску датчиков изображений, которая соседствует с совместным предприятием JASM (TSMC), сможет выйти на прежние объёмы производства к середине августа. Помимо упомянутых предприятий TSMC и Sony, в этой префектуре расположены производственные мощности Tokyo Electron и Mitsubishi Electric. В какие сроки они смогут восстановить свою работу, не уточняется, но после недавнего землетрясения магнитудой более 7 баллов по шкале Рихтера они проходят процедуру оценки возможного ущерба и повторной настройки оборудования.

Даже если землетрясение не разрушило производственные корпуса предприятий, воздействие подземных толчков на чувствительное оборудование могло как вывести его из строя, так и сбить настройки, поэтому этап возобновления работы может затянуться. У Sony есть и другие предприятия по выпуску датчиков изображений на острове Кюсю, они в результате недавнего землетрясения не пострадали. Зато более десяти назад компании понадобилось более трёх месяцев, чтобы восстановить предприятие после землетрясения, а выход на прежние объёмы работы потребовал ещё два месяца.

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Теги: sony, датчики изображения, япония, землетрясение, производство микросхем
sony, датчики изображения, япония, землетрясение, производство микросхем
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