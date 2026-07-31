Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги

Национальное управление безопасности движения (NHTSA) США выдало роботакси Amazon Zoox первое разрешение на коммерческие перевозки пассажиров в транспортном средстве, которое лишено руля и других традиционных средств ручного управления. Это значит, что теперь компания может осуществлять эту деятельность на коммерческой основе.

В 2025 году власти США ввели новую процедуру получения разрешений для американских компаний, разрабатывающих беспилотные транспортные средства без традиционного ручного управления, благодаря чему Zoox обрела возможность демонстрировать свои технологии на дорогах общего пользования. NHTSA решило предпринять ряд шагов, чтобы «ускорить американские инновации в области роботизированных транспортных средств» — одной из этих мер стала выдача Zoox временного разрешения на коммерческое развёртывание до 2500 машин в год в течение следующих двух лет. Исключение для Zoox будет «подлежать усиленной, адаптируемой структуре надзора, которая может совершенствоваться по мере развития технологий».

Сейчас Zoox проводит совместную работу с регулирующими органами Невады и Калифорнии, где уже тестируются её роботакси, чтобы начать оказывать услуги на полноценной коммерческой основе. Впервые платные поездки станут доступны в Лас-Вегасе, где компания в 2025 году запустила свой сервис. В Калифорнии Zoox работает в Сан-Франциско, но сроков по этому городу компания не озвучила. Разрешение действует два года, и за это время компания успеет развернуть услуги также в других городах. В этом году Zoox намеревалась выйти на дороги Далласа, Финикса, Остина и Майами и других населённых пунктов.