Сегодня 31 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Роботакси Zoox стало первой машиной без ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги

Национальное управление безопасности движения (NHTSA) США выдало роботакси Amazon Zoox первое разрешение на коммерческие перевозки пассажиров в транспортном средстве, которое лишено руля и других традиционных средств ручного управления. Это значит, что теперь компания может осуществлять эту деятельность на коммерческой основе.

Источник изображения: zoox.com

Источник изображения: zoox.com

В 2025 году власти США ввели новую процедуру получения разрешений для американских компаний, разрабатывающих беспилотные транспортные средства без традиционного ручного управления, благодаря чему Zoox обрела возможность демонстрировать свои технологии на дорогах общего пользования. NHTSA решило предпринять ряд шагов, чтобы «ускорить американские инновации в области роботизированных транспортных средств» — одной из этих мер стала выдача Zoox временного разрешения на коммерческое развёртывание до 2500 машин в год в течение следующих двух лет. Исключение для Zoox будет «подлежать усиленной, адаптируемой структуре надзора, которая может совершенствоваться по мере развития технологий».

Сейчас Zoox проводит совместную работу с регулирующими органами Невады и Калифорнии, где уже тестируются её роботакси, чтобы начать оказывать услуги на полноценной коммерческой основе. Впервые платные поездки станут доступны в Лас-Вегасе, где компания в 2025 году запустила свой сервис. В Калифорнии Zoox работает в Сан-Франциско, но сроков по этому городу компания не озвучила. Разрешение действует два года, и за это время компания успеет развернуть услуги также в других городах. В этом году Zoox намеревалась выйти на дороги Далласа, Финикса, Остина и Майами и других населённых пунктов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси
Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона
Zoox обновила своё роботакси — старт массовых перевозок людей за деньги намечен на конец года
Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии
Европа попытается создать свой аналог американской и китайской ИИ-инфраструктуры, построив семь гигафабрик
Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве
Материалы по теме
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси

Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона

Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона

Zoox обновила своё роботакси — старт массовых перевозок людей за деньги намечен на конец года

Zoox обновила своё роботакси — старт массовых перевозок людей за деньги намечен на конец года

Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии

Mercedes-Benz представила новое поколение GLA — самое технологичное в истории серии и с запасом хода до 657 км у электрической версии

Европа попытается создать свой аналог американской и китайской ИИ-инфраструктуры, построив семь гигафабрик

Европа попытается создать свой аналог американской и китайской ИИ-инфраструктуры, построив семь гигафабрик

Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве

Xiaomi выпустила гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный проезжать до 505 км только на электричестве

Теги: amazon, zoox, роботакси
amazon, zoox, роботакси
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
США вскоре отправят на Луну первую строительную технику — экскаваторы и бульдозеры
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
ИИ упростил разработку приложений Meta — их станет больше 34 мин.
WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов 2 ч.
Объём российского рынка IaaS к 2030 году более чем удвоится и достигнет 241 млрд рублей 2 ч.
В Google Earth появится генератор изображений Nano Banana 3 ч.
Глава Xbox поставила цель обойти по прибыльности конкурентов 4 ч.
Исследование: российский бизнес переходит к гибридным СУБД-ландшафтам 4 ч.
Съёмки амбициозной экранизации Elden Ring завершились за полтора года до премьеры 4 ч.
«Мы немного мазохисты»: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy и The Expanse: Osiris Reborn не испугались бы сделать Baldur’s Gate 4 6 ч.
Финансовый отчёт Frictional Games рассекретил «новую версию» культового хоррора Amnesia: The Dark Descent 7 ч.
MudRunner с подвохом: внедорожный симулятор Prospice отправит игроков доставлять проклятые грузы в погоне за оккультным знанием 8 ч.
Первые тесты Radeon RX 9050 показали, что она до 30 % медленнее GeForce RTX 5050 35 мин.
Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки 35 мин.
Keychron выпустила мышь-трекбол Nape Pro 37 мин.
Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги 39 мин.
Apple устала от дефицита памяти — Тим Кук заговорил о поиске новых поставщиков, намекая на китайцев 40 мин.
NOAA откажется от суперкомпьютеров HPE Cray для прогнозирования погоды, отдав предпочтение Google Cloud 48 мин.
В загадочных сбоях Большого адронного коллайдера обвинили тёмную материю 54 мин.
Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect 3 ч.
Японская фабрика Sony возобновит выпуск датчиков изображений после мощного землетрясения 3 ч.
Официальные изображения Google Pixel 11 Pro Fold, Pixel Buds и Pixel Watch просочились задолго до анонса 3 ч.