Первые тесты Radeon RX 9050 показали, что она до 30 % медленнее GeForce RTX 5050

Японское издание Hermitage Akihabara опубликовало первый подробный независимый обзор новой игровой видеокарты начального уровня Radeon RX 9050. Источник сравнил производительность моделей ASRock Radeon RX 9050 Challenger 8GB и Gigabyte GeForce RTX 5050 Windforce OC 8GB на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D. Оценка восьми синтетических тестов 3DMark показывает, что карта Radeon примерно на 18,2 % медленнее модели RTX 5050.

AMD выпустила Radeon RX 9050 без лишнего шума и только для отдельных регионов. Свои варианты карты представили лишь несколько партнёров компании. ASRock выпустила модели Challenger в версиях с 8 и 4 Гбайт памяти. Варианты с 4 Гбайт не будут доступны в рознице — они будут поставляться OEM-производителям и сборщикам ПК. В тесте использовалась модель с 8 Гбайт памяти.

Детальная информация утилиты GPU-Z показывает, что в составе Radeon RX 9050 используется графический процессор Navi 44 XE. Это урезанный вариант чипа Navi 44 с 16 исполнительными блоками, 1024 потоковыми процессорами, 16 ускорителями трассировки лучей и 32 ИИ-ускорителями.

Карта оснащена 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт, поддерживает 128-битную шину и обеспечивает пропускную способность 288 Гбайт/с. Игровая частота графического процессора составляет 1920 МГц, Boost-частота — 2600 МГц. Заявленный показатель энергопотребления видеокарты — 92 Вт.

Наибольшее отставание Radeon RX 9050 наблюдается в тестах 3DMark с трассировкой лучей. Карта оказалась на 25,7 % медленнее в Speed Way и на 26,7 % — в Port Royal. Разница в быстродействии с RTX 5050 сокращается до 13 % в тесте Steel Nomad, до 10,7 % — в Time Spy и до 10,1 % — в Time Spy Extreme.

Видеокарта GeForce RTX 5050 также оказалась быстрее в большинстве игровых тестов. Модель RX 9050 была на 18,6 % медленнее в Final Fantasy XIV при разрешении 1080p и на 14,6 % медленнее в Apex Legends и Rainbow Six Siege X при использовании средних настроек качества изображения. В Rainbow Six Siege X карта Radeon выдала 64 кадра в секунду при разрешении 4K и настройках Ultra+. С остальными результатами игровых тестов японского издания можно ознакомиться в таблице ниже.

Некоторые из наиболее существенных различий в быстродействии не отражают прямого сравнения производительности карт. Обозреватель использовал стандартную генерацию кадров FSR на видеокарте Radeon, в то время как для RTX 5050 применялась многокадровая генерация DLSS с коэффициентом 4× или 6× в Cyberpunk 2077, Onimusha, Doom и Assassin’s Creed Black Flag. Это дало карте Nvidia значительное преимущество при разрешении 1080p, хотя в Doom при разрешениях 1440p и 4K частота кадров RTX 5050 падала до 10–17 FPS из-за ограничений объёма памяти.

В среднем RX 9050 на 18 % медленнее, чем RTX 5050, в синтетических тестах и на 30 % медленнее — в играх (если исключить Doom, которая, очевидно, плохо работает в разрешении 4K с этими видеокартами).

Преимуществом карты Radeon является её энергопотребление. Общее энергопотребление ПК с данной видеокартой под нагрузкой составило 182,4 Вт, а с GeForce RTX 5050 — 217,5 Вт. Это на 35,1 Вт, или на 16,1 %, больше. Температура графического процессора видеокарты RX 9050 составила 56 °C, а самой горячей точки чипа — 69 °C.