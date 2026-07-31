Сегодня 31 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Tesla выпустила 10-миллионный электромоб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки

Tesla произвела 10-миллионный электромобиль, сообщила компания в соцсети X. Этого показателя компания достигла всего через шесть лет после того, как выпустила миллионную машину.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

Преодолев отметку в 10 млн, Tesla оказалась на полпути к достижению одной из четырёх основных «целей по продукту», которые позволят в полной мере реализовать потенциал пакета вознаграждения для гендиректора Илона Маска (Elon Musk) в размере $1 трлн, одобренный акционерами в прошлом году. К 2035 году он должен обеспечить выпуск 20 млн машин, базу из 10 млн подписчиков Full Self-Driving (FSD), поставить 1 млн роботов и вывести на дороги 1 млн роботакси.

Несмотря на несколько лет интенсивного роста за счёт популярных Model 3 и Model Y, компания Tesla не смогла продать 2 млн машин за год. Если этот темп сохранится или ещё сильнее замедлится, ей потребуется работать как минимум до начала тридцатых годов, чтобы достичь отметки в 20 млн машин. В США у Tesla конкуренция не такая серьёзная: традиционные автобренды ушли с рынка электромобилей, а у стартапов Rivian и Lucid Motors пока сложности с масштабированием деятельности. Но даже в собственной стране продажи Tesla по итогам II квартала сократились на 13 % год к году — покупателей пришлось искать в Японии, Австралии и Литве.

Маск обещал, что Tesla будет производить 20 млн машин в год к 2030 году, но отказался от этих планов, когда продажи замедлились. Из четырёх поставленных целей первая сейчас ближе всего. Недавно аудитория FSD достигла 1,5 млн подписчиков, но нет ясности, учитываются ли те, кто выбрал бесплатный пробный период — они в официальной цели Tesla точно исключаются. Работа над роботами и роботакси до сих пор находится на начальных этапах.

Ещё одна цель — к 2035 году увеличить прибыль компании (скорректированную EBITDA) до $400 млрд, и это тоже будет непросто — сейчас этот показатель оставляет около $3,27 млрд и в последнее время сокращается из-за значительных скидок, потери доступных для продажи регуляторных кредитов, а также резкого увеличения расходов на новые проекты — ИИ и робототехнику. Единственным в мире игроком на сравнимом уровне является китайская BYD, которая недавно преодолела отметку в 17 млн произведённых машин, примерно половина из которых — гибриды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц
Средняя стоимость смартфона во втором квартале подскочила на 17 % до рекордных $400
ИИ-бум начал выдыхаться? Kioxia разочаровала прогнозом и встревожила инвесторов
Мировые продажи смартфонов обвалились на 6 %, но Apple и Samsung нарастили доли рынка
Материалы по теме
Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ

Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ

Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod

Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod

Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц

Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц

Средняя стоимость смартфона во втором квартале подскочила на 17 % до рекордных $400

Средняя стоимость смартфона во втором квартале подскочила на 17 % до рекордных $400

ИИ-бум начал выдыхаться? Kioxia разочаровала прогнозом и встревожила инвесторов

ИИ-бум начал выдыхаться? Kioxia разочаровала прогнозом и встревожила инвесторов

Мировые продажи смартфонов обвалились на 6 %, но Apple и Samsung нарастили доли рынка

Мировые продажи смартфонов обвалились на 6 %, но Apple и Samsung нарастили доли рынка

Теги: tesla, электромобиль, выпуск
tesla, электромобиль, выпуск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
США вскоре отправят на Луну первую строительную технику — экскаваторы и бульдозеры
Starship не утонул после приводнения в Индийском океане и это проблема
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
ИИ упростил разработку приложений Meta — их станет больше 34 мин.
WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов 2 ч.
Объём российского рынка IaaS к 2030 году более чем удвоится и достигнет 241 млрд рублей 2 ч.
В Google Earth появится генератор изображений Nano Banana 3 ч.
Глава Xbox поставила цель обойти по прибыльности конкурентов 4 ч.
Исследование: российский бизнес переходит к гибридным СУБД-ландшафтам 4 ч.
Съёмки амбициозной экранизации Elden Ring завершились за полтора года до премьеры 4 ч.
«Мы немного мазохисты»: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy и The Expanse: Osiris Reborn не испугались бы сделать Baldur’s Gate 4 6 ч.
Финансовый отчёт Frictional Games рассекретил «новую версию» культового хоррора Amnesia: The Dark Descent 7 ч.
MudRunner с подвохом: внедорожный симулятор Prospice отправит игроков доставлять проклятые грузы в погоне за оккультным знанием 8 ч.
Первые тесты Radeon RX 9050 показали, что она до 30 % медленнее GeForce RTX 5050 35 мин.
Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль — китайцы уже наступают на пятки 35 мин.
Keychron выпустила мышь-трекбол Nape Pro 37 мин.
Роботакси Zoox стало первой машиной без руля, получившей разрешение на перевозки людей в США за деньги 39 мин.
Apple устала от дефицита памяти — Тим Кук заговорил о поиске новых поставщиков, намекая на китайцев 40 мин.
NOAA откажется от суперкомпьютеров HPE Cray для прогнозирования погоды, отдав предпочтение Google Cloud 48 мин.
В загадочных сбоях Большого адронного коллайдера обвинили тёмную материю 54 мин.
Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect 3 ч.
Японская фабрика Sony возобновит выпуск датчиков изображений после мощного землетрясения 3 ч.
Официальные изображения Google Pixel 11 Pro Fold, Pixel Buds и Pixel Watch просочились задолго до анонса 3 ч.