Tesla произвела 10-миллионный электромобиль, сообщила компания в соцсети X. Этого показателя компания достигла всего через шесть лет после того, как выпустила миллионную машину.

Преодолев отметку в 10 млн, Tesla оказалась на полпути к достижению одной из четырёх основных «целей по продукту», которые позволят в полной мере реализовать потенциал пакета вознаграждения для гендиректора Илона Маска (Elon Musk) в размере $1 трлн, одобренный акционерами в прошлом году. К 2035 году он должен обеспечить выпуск 20 млн машин, базу из 10 млн подписчиков Full Self-Driving (FSD), поставить 1 млн роботов и вывести на дороги 1 млн роботакси.

Несмотря на несколько лет интенсивного роста за счёт популярных Model 3 и Model Y, компания Tesla не смогла продать 2 млн машин за год. Если этот темп сохранится или ещё сильнее замедлится, ей потребуется работать как минимум до начала тридцатых годов, чтобы достичь отметки в 20 млн машин. В США у Tesla конкуренция не такая серьёзная: традиционные автобренды ушли с рынка электромобилей, а у стартапов Rivian и Lucid Motors пока сложности с масштабированием деятельности. Но даже в собственной стране продажи Tesla по итогам II квартала сократились на 13 % год к году — покупателей пришлось искать в Японии, Австралии и Литве.

Маск обещал, что Tesla будет производить 20 млн машин в год к 2030 году, но отказался от этих планов, когда продажи замедлились. Из четырёх поставленных целей первая сейчас ближе всего. Недавно аудитория FSD достигла 1,5 млн подписчиков, но нет ясности, учитываются ли те, кто выбрал бесплатный пробный период — они в официальной цели Tesla точно исключаются. Работа над роботами и роботакси до сих пор находится на начальных этапах.

Ещё одна цель — к 2035 году увеличить прибыль компании (скорректированную EBITDA) до $400 млрд, и это тоже будет непросто — сейчас этот показатель оставляет около $3,27 млрд и в последнее время сокращается из-за значительных скидок, потери доступных для продажи регуляторных кредитов, а также резкого увеличения расходов на новые проекты — ИИ и робототехнику. Единственным в мире игроком на сравнимом уровне является китайская BYD, которая недавно преодолела отметку в 17 млн произведённых машин, примерно половина из которых — гибриды.