ИИ упростил разработку приложений Meta✴ — их станет больше

Meta✴ ускорила запуск новых приложений при помощи искусственного интеллекта, и ряд ещё на подходе. Гендиректор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал, что она работает над рядом новых программных продуктов, которые последуют за выпущенными в последнее время: клиентами торговой площадки и групп Facebook✴, игровым сервисом с эффектом настроения, фотоприложением для Instagram✴ и экспериментальным с ИИ-сказками на ночь.

Компания уже несколько лет пыталась расширить ассортимент приложений в дополнение к основным клиентам платформ, и только с появлением больших языковых моделей получила возможность ускорить выпуск ПО и быстрее тестировать новые идеи. Meta✴ (тогда ещё Facebook✴) уже проходила этот путь: ранее у неё был инкубатор проектов Creative Labs, в рамках которого тестировались новые социальные концепции. Тогда компания выпустила много приложений: сервис обмена фотографиями Slingshot, анонимный чат Rooms, конкурента Flipboard под названием Paper, обмен фотографиями Moments и приложение для совместной работы с видео Riff. Экспериментальная программа закрылась в 2015 году, и все проекты также закрылись, как ни старалась компания найти для них аудиторию.

В начале двадцатых программа возродилась под названием NPE Team — в рамках эксперимента вышли: чат Bump, социальный музыкальный сервис Aux, менеджер задач Move, служба знакомств Spark, сервис звонков CatchUp, приложение для мероприятий Venue, сервис вопросов и ответов для создателей контента Hotline, конкурент Cameo под названием Super, приложение для пар Tuned, музыкальное BARS и ряд других. Все они также были закрыты.

Умеренного для масштабов Meta✴ успеха удалось достичь только с платформой микроблогов Threads, которая разрослась до 500 млн пользователей в месяц. С Threads компания смогла задействовать существующую базу пользователей для первоначального привлечения аудитории в приложение и активно продвигала платформу в Facebook✴ и Instagram✴. Большие языковые модели сейчас помогают и развитию Threads, обеспечивая работу рекомендательных алгоритмов. Сейчас каждая публикация в ленте и разделе Reels автоматически обрабатывается ИИ и анализируется на предмет темы и тона, что помогает улучшить рекомендации. Meta✴ разрабатывает системы рекомендаций, изначально созданные на базе больших языковых моделей, чтобы эффективнее масштабировать новые проекты по мере их появления. Новых потребительских продуктов долго ждать не придётся, заверил господин Цукерберг — они появятся уже скоро.