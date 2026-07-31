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ИИ упростил разработку приложений Meta✴ — их станет больше

Meta ускорила запуск новых приложений при помощи искусственного интеллекта, и ряд ещё на подходе. Гендиректор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал, что она работает над рядом новых программных продуктов, которые последуют за выпущенными в последнее время: клиентами торговой площадки и групп Facebook, игровым сервисом с эффектом настроения, фотоприложением для Instagram и экспериментальным с ИИ-сказками на ночь.

Источник изображения: Brooke Cagle / unsplash.com

Источник изображения: Brooke Cagle / unsplash.com

Компания уже несколько лет пыталась расширить ассортимент приложений в дополнение к основным клиентам платформ, и только с появлением больших языковых моделей получила возможность ускорить выпуск ПО и быстрее тестировать новые идеи. Meta (тогда ещё Facebook) уже проходила этот путь: ранее у неё был инкубатор проектов Creative Labs, в рамках которого тестировались новые социальные концепции. Тогда компания выпустила много приложений: сервис обмена фотографиями Slingshot, анонимный чат Rooms, конкурента Flipboard под названием Paper, обмен фотографиями Moments и приложение для совместной работы с видео Riff. Экспериментальная программа закрылась в 2015 году, и все проекты также закрылись, как ни старалась компания найти для них аудиторию.

В начале двадцатых программа возродилась под названием NPE Team — в рамках эксперимента вышли: чат Bump, социальный музыкальный сервис Aux, менеджер задач Move, служба знакомств Spark, сервис звонков CatchUp, приложение для мероприятий Venue, сервис вопросов и ответов для создателей контента Hotline, конкурент Cameo под названием Super, приложение для пар Tuned, музыкальное BARS и ряд других. Все они также были закрыты.

Умеренного для масштабов Meta успеха удалось достичь только с платформой микроблогов Threads, которая разрослась до 500 млн пользователей в месяц. С Threads компания смогла задействовать существующую базу пользователей для первоначального привлечения аудитории в приложение и активно продвигала платформу в Facebook и Instagram. Большие языковые модели сейчас помогают и развитию Threads, обеспечивая работу рекомендательных алгоритмов. Сейчас каждая публикация в ленте и разделе Reels автоматически обрабатывается ИИ и анализируется на предмет темы и тона, что помогает улучшить рекомендации. Meta разрабатывает системы рекомендаций, изначально созданные на базе больших языковых моделей, чтобы эффективнее масштабировать новые проекты по мере их появления. Новых потребительских продуктов долго ждать не придётся, заверил господин Цукерберг — они появятся уже скоро.

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Теги: me, ии, приложение
me, ии, приложение
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