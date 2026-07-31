MediaTek выделит $5 млрд на разработку серверных процессоров и другие долгосрочные цели

Рынок компонентов для инфраструктуры ИИ развивается не так предсказуемо, как можно подумать. Востребованность памяти в период бума ИИ мало кто может оспаривать, равно как и высокий спрос на серверные процессоры. Неудивительно, что создавать серверные чипы готовы даже те разработчики, которые традиционно специализировались на мобильных решениях.

Примером может служить тайваньская компания MediaTek, чей совет директоров согласовал выделение $5 млрд на развитие долгосрочных программ, к которым относится и разработка процессоров серверного назначения для инфраструктуры ИИ. Компания готова по заказу крупных облачных клиентов разрабатывать и поставлять для них специализированные логические чипы. Этот бизнес привлекает MediaTek перспективами быстрого роста и высокой нормой прибыли.

Рынок заказных ИИ-чипов MediaTek по состоянию на 2027 год оценивает в $80 млрд, хотя ещё недавно нижняя планка диапазона находилась на уровне $70 млрд. Если изначально она претендовала на 10–15 % этого рынка, то теперь рассчитывает на все 15–20 %. В этом контексте увеличение вложений в данный сегмент выглядит уместным и обоснованным. Уже в четвёртом квартале начнётся выпуск первого ИИ-чипа MediaTek для инфраструктуры ИИ. Второй такой чип будет запущен в массовое производство в 2028 году. В текущем году серверные чипы принесут компании более $2 млрд выручки, как считает руководство MediaTek.

Необходимость закрепиться на растущем рынке вызвана ещё и тем, что в условиях бума ИИ выручка в мобильном сегменте упала на 20 % по итогам второго квартала. Процессоры MediaTek традиционно концентрировались в недорогих смартфонах, а они сейчас переживают не самые лучшие времена из-за роста цен на память. Руководство MediaTek ожидает, что по итогам текущего года рынок смартфонов в натуральном выражении сократится на 15 %. В этом отношении прогноз компании не ухудшен с начала текущего года. Во втором квартале MediaTek увеличила свою выручку на 1,2 % до $4,71 млрд в годовом сравнении, но чистая прибыль компании сократилась на 12,3 % до $761 млн.