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MediaTek выделит $5 млрд на разработку серверных процессоров и другие долгосрочные цели

Рынок компонентов для инфраструктуры ИИ развивается не так предсказуемо, как можно подумать. Востребованность памяти в период бума ИИ мало кто может оспаривать, равно как и высокий спрос на серверные процессоры. Неудивительно, что создавать серверные чипы готовы даже те разработчики, которые традиционно специализировались на мобильных решениях.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Примером может служить тайваньская компания MediaTek, чей совет директоров согласовал выделение $5 млрд на развитие долгосрочных программ, к которым относится и разработка процессоров серверного назначения для инфраструктуры ИИ. Компания готова по заказу крупных облачных клиентов разрабатывать и поставлять для них специализированные логические чипы. Этот бизнес привлекает MediaTek перспективами быстрого роста и высокой нормой прибыли.

Рынок заказных ИИ-чипов MediaTek по состоянию на 2027 год оценивает в $80 млрд, хотя ещё недавно нижняя планка диапазона находилась на уровне $70 млрд. Если изначально она претендовала на 10–15 % этого рынка, то теперь рассчитывает на все 15–20 %. В этом контексте увеличение вложений в данный сегмент выглядит уместным и обоснованным. Уже в четвёртом квартале начнётся выпуск первого ИИ-чипа MediaTek для инфраструктуры ИИ. Второй такой чип будет запущен в массовое производство в 2028 году. В текущем году серверные чипы принесут компании более $2 млрд выручки, как считает руководство MediaTek.

Необходимость закрепиться на растущем рынке вызвана ещё и тем, что в условиях бума ИИ выручка в мобильном сегменте упала на 20 % по итогам второго квартала. Процессоры MediaTek традиционно концентрировались в недорогих смартфонах, а они сейчас переживают не самые лучшие времена из-за роста цен на память. Руководство MediaTek ожидает, что по итогам текущего года рынок смартфонов в натуральном выражении сократится на 15 %. В этом отношении прогноз компании не ухудшен с начала текущего года. Во втором квартале MediaTek увеличила свою выручку на 1,2 % до $4,71 млрд в годовом сравнении, но чистая прибыль компании сократилась на 12,3 % до $761 млн.

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Теги: mediatek, тайваньские производители, ии-чип, производство микросхем
mediatek, тайваньские производители, ии-чип, производство микросхем
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