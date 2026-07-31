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«Худшее, что можно было сделать с игрой»: создатели Stellar Blade: Blood Rain возмутили фанатов сгенерированным ИИ музыкальным клипом с главной героиней

Разработчики из южнокорейской студии Shift Up не спешат делиться подробностями анонсированного в июне экшена Stellar Blade: Blood Rain, но решили «порадовать» фанатов контентом иного рода.

Источник изображения: Shift Up

Источник изображения: Shift Up

Накануне гендиректор Shift Up Ким Хён Тхэ (Kim Hyung-tae) и официальный микроблог франшизы опубликовали музыкальный клип с Иви — протагонисткой Stellar Blade: Blood Rain — в главной роли.

В трёхминутном ролике, озаглавленном Wanna be in Love, Иви ведёт себя словно настоящая певица: поёт (к слову, на японском языке), танцует и гуляет по декорациям игры, а в самом конце взаимодействует с членами съёмочной команды.

Фанаты быстро заметили подвох: визуальный ряд, пометка от YouTube в описании и логотип фирмы A.I Labs рядом с Shift Up на последних секундах не оставляют сомнения, что ролик был сделан с помощью генеративного ИИ.

На YouTube музыкальный ИИ-клип Stellar Blade: Blood Rain получил смешанные оценки (3,9 тыс. лайков на 3,7 тыс. дизлайков), однако комментарии под роликом и в соцсети X преимущественно негативные.

Пользователи выразили горькое разочарование, что Shift Up при своих финансовых возможностях обратилась для продвижения Stellar Blade: Blood Rain к ИИ. «Худшее, что можно было сделать с игрой», — уверен Shunkiroth.

У Stellar Blade: Blood Rain нет ни сроков выхода, ни целевых платформ. События игры развернутся после финала оригинальной Stellar Blade и прольют свет на судьбу полюбившихся персонажей.

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Теги: stellar blade: blood rain, shift up, экшен, искусственный интеллект, ии
stellar blade: blood rain, shift up, экшен, искусственный интеллект, ии
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