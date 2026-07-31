«Первая игра за долгие годы, которую купил на релизе»: пользователи Steam тепло встретили пиратскую градостроительную стратегию Corsair Cove

Как и было обещано, 31 июля на ПК состоялся релиз пиратской градостроительной стратегии Corsair Cove от издательства Hooded Horse и разработчиков из немецкой студии Limbic Entertainment (Might & Magic: Heroes VII, Tropico 6).

Corsair Cove поступила в продажу для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), а также стала доступна подписчикам сервиса Game Pass (Ultimate, PC). Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером.

Hooded Horse и Limbic Entertainment оценили Corsair Cove в 1499 рублей (актуально для российского сегмента Steam), однако до 14 августа она продаётся с 25-процентной скидкой — в рамках акции игру можно купить за 1124 рубля.

События Corsair Cove разворачиваются на закате золотого века пиратства. Корабль игрока с остатками команды выбросило на необитаемый остров. Чтобы выжить, придётся положиться на изобретательность и прочность шатких мостков.

Игрокам предстоит возвести на скалах и холмах пиратское убежище, управлять сложными производственными цепочками, строить могучие корабли, чтобы выйти в море, исследовать неизвестные земли и дать бой Короне.

Обещали путь от скромного убежища до могучей крепости, гибкую систему строительства, полные возможностей и опасностей бескрайние моря и свободу выбора, достойную любого уважающего себя пирата. Заявлен перевод на русский.

Судя по первым отзывам, ожиданий Corsair Cove не обманула. На Metacritic игра заслужила 79 %, а в Steam предварительный рейтинг проекта составляет 87 %. «Первая игра за долгие годы, которую купил на релизе», — рапортует Umpfelmumpf.