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Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 %

Обыватели могут судить о последствиях таких действий поставщиков графических процессоров только опосредованно, поскольку публично цены на GPU никогда не разглашаются, но издание Eurogamer со ссылкой на Economic Daily сообщило, что Nvidia недавно подняла стоимость своих GPU ещё на 20–30 %.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Это уже третий случай повышения цен на основной вид продукции данной компании с начала текущего года, но подобные шаги поставщика уже перестали удивлять аудиторию, поскольку в условиях бума искусственного интеллекта закономерно дорожают те компоненты, которые больше всего востребованы при строительстве вычислительной инфраструктуры. В наступившем месяце Nvidia будет подводить итоги фискального квартала, по опубликованной статистике можно будет судить о динамике её финансовых показателей.

В мае, как отмечает источник, повышение цен на продукцию Nvidia коснулось главным образом старших моделей игровых видеокарт типа GeForce RTX 5090, но нынешнее повышение охватило более широкий ассортимент моделей, хотя точные данные и не приводятся. Поднять цены на свою память на величину до 20 % собирается и компания Samsung Electronics, поэтому обладание новым игровым компьютером становится всё более дорогим удовольствием. Китайские продавцы компьютерных компонентов даже придерживают в реализации ту продукцию, которая должна вскоре подорожать, чтобы реализовать её по более высоким ценам. Всё это усиливает дефицит в рознице и деморализует покупателей. Игровые консоли тоже дорожают, и даже производительные смартфоны становятся всё менее доступной игровой платформой в условиях бума ИИ.

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Теги: nvidia, видеокарты, цены, аналитика
nvidia, видеокарты, цены, аналитика
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