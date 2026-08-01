$2,4 трлн на ИИ потратит четвёрка крупнейших ИТ-компаний в ближайшие годы

Четыре крупнейших игрока ИИ-рынка — Alphabet, Meta✴, Microsoft и Amazon — планируют инвестировать в ближайшие годы почти $2,4 трлн в инфраструктуру для ИИ. Эта сумма включает обязательства компаний по аренде, строительству зданий, энергетике и оборудованию в рамках расширения ЦОД, сообщил Bloomberg.

Компании объясняют рост расходов огромным спросом на вычислительные мощности для ИИ, при этом обязательства включают как краткосрочные расходы, таки затраты, рассчитанные на десятилетия вперед.

Например, холдинг Alphabet, в который входит Google, на прошлой неделе раскрыл информацию о договорных обязательствах и арендных договорах, которые ещё не вступили в силу, на сумму $902 млрд, что более чем в девять раз выше, чем годом ранее. Эта сумма включает соглашения на техническое оборудование, энергию и аренду.

У Meta✴ будущие инвестиции составляют почти $700 млрд. Примерно половина этой суммы приходится на аренду ЦОД, которая еще не началась и её предстоит выплачивать в течение 30 лет. Общая сумма обязательств Meta✴ выросла за год более чем в восемь раз.

В минувший четверг инвесторы раскритиковали Meta✴ после того, как компания днём ранее спрогнозировала неутешительные продажи, а также повысила нижнюю границу прогноза капитальных затрат на год до $130 млрд со $125 млрд, прогнозируемых в апреле. Также в четверг Amazon объявила об увеличении прогноза капзатрат на год до $220 млрд с предыдущего прогноза в $200 млрд. При этом Энди Джасси (Andy Jassy), президент и генеральный директор Amazon заявил, что и этой суммы будет мало для удовлетворения высокого спроса. Ранее Alphabet увеличил свой прогноз расходов на этот год на $15 млрд до $205 млрд. В апреле Microsoft заявила, что стремительный рост цен на компоненты добавит к её расходам в этом году ещё $25 млрд. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил, что в прошлом квартале компания открыла 31 ЦОД на пяти континентах. По его словам, Microsoft «на пути к тому, чтобы примерно удвоить свои общие мощности всего за два года».

С апреля по июнь капитальные затраты четырёх компаний составили $170 млрд, что на 72 % больше, чем годом ранее.

Согласно данным FactSet, в течение этого и следующего года Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft, как ожидается, потратят $1,5 трлн на строительство ЦОД и их оснащение передовыми чипами, пишет The New York Times.

При этом всё чаще для реализации своих планов компании прибегают к займам. По оценкам Nikkei Asia, всего пять технологических гигантов (Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Meta✴ и Oracle) накопили долг в размере около $3 трлн, включая $1,65 трлн, скрытых за пределами их балансов

Главный вопрос, который в этой ситуации тревожит инвесторов — окупятся ли сотни миллиардов долларов, потраченные на ИИ-инфраструктуру.