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$2,4 трлн на ИИ потратит четвёрка крупнейших ИТ-компаний в ближайшие годы

Четыре крупнейших игрока ИИ-рынка — Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon — планируют инвестировать в ближайшие годы почти $2,4 трлн в инфраструктуру для ИИ. Эта сумма включает обязательства компаний по аренде, строительству зданий, энергетике и оборудованию в рамках расширения ЦОД, сообщил Bloomberg.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Компании объясняют рост расходов огромным спросом на вычислительные мощности для ИИ, при этом обязательства включают как краткосрочные расходы, таки затраты, рассчитанные на десятилетия вперед.

Например, холдинг Alphabet, в который входит Google, на прошлой неделе раскрыл информацию о договорных обязательствах и арендных договорах, которые ещё не вступили в силу, на сумму $902 млрд, что более чем в девять раз выше, чем годом ранее. Эта сумма включает соглашения на техническое оборудование, энергию и аренду.

У Meta будущие инвестиции составляют почти $700 млрд. Примерно половина этой суммы приходится на аренду ЦОД, которая еще не началась и её предстоит выплачивать в течение 30 лет. Общая сумма обязательств Meta выросла за год более чем в восемь раз.

В минувший четверг инвесторы раскритиковали Meta после того, как компания днём ранее спрогнозировала неутешительные продажи, а также повысила нижнюю границу прогноза капитальных затрат на год до $130 млрд со $125 млрд, прогнозируемых в апреле. Также в четверг Amazon объявила об увеличении прогноза капзатрат на год до $220 млрд с предыдущего прогноза в $200 млрд. При этом Энди Джасси (Andy Jassy), президент и генеральный директор Amazon заявил, что и этой суммы будет мало для удовлетворения высокого спроса. Ранее Alphabet увеличил свой прогноз расходов на этот год на $15 млрд до $205 млрд. В апреле Microsoft заявила, что стремительный рост цен на компоненты добавит к её расходам в этом году ещё $25 млрд. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил, что в прошлом квартале компания открыла 31 ЦОД на пяти континентах. По его словам, Microsoft «на пути к тому, чтобы примерно удвоить свои общие мощности всего за два года».

С апреля по июнь капитальные затраты четырёх компаний составили $170 млрд, что на 72 % больше, чем годом ранее.

Согласно данным FactSet, в течение этого и следующего года Amazon, Google, Meta и Microsoft, как ожидается, потратят $1,5 трлн на строительство ЦОД и их оснащение передовыми чипами, пишет The New York Times.

При этом всё чаще для реализации своих планов компании прибегают к займам. По оценкам Nikkei Asia, всего пять технологических гигантов (Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Meta и Oracle) накопили долг в размере около $3 трлн, включая $1,65 трлн, скрытых за пределами их балансов

Главный вопрос, который в этой ситуации тревожит инвесторов — окупятся ли сотни миллиардов долларов, потраченные на ИИ-инфраструктуру.

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Теги: ии, финансы, сша
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