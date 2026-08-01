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Nothing может отойти от смартфонов к ИИ-устройствам

Nothing быстро заработала репутацию производителя смартфонов, готового идти против течения. Теперь же китайско-британская компания решила сделать упор на устройства с искусственным интеллектом и выделять на смартфоны меньше ресурсов.

Источник изображений: smartprix.com

Источник изображений: smartprix.com

О новых приоритетах Nothing и главы компании Карла Пея (Carl Pei) узнал ресурс Smartprix — гендиректор считает, что такой сдвиг поможет обеспечить рост бренда. Ранее из неофициальных источников стало известно, что компания намеревается свернуть свою деятельность в ряде стран и сократить часть персонала, потому что выживать в условиях дефицита памяти и снижения продаж становится всё труднее. Nothing подтвердила эту информацию в части про сокращения.

Это не значит, что Nothing в одночасье прекратит выпуск традиционной продукции в пользу гаджетов с ИИ. У компании значатся в разработке сразу несколько устройств: умные часы Nothing Smartwatch под основным брендом, наушники CMF Ear Clip Buds и Nothing Headphones (Gen 2), а также колонки CMF Speakers. Изображения всех четырёх устройств ресурс Smartprix также опубликовал — они выполнены в характерном для Nothing дизайне. На картинку попало ещё одно устройство непонятного предназначения.

Ранее стало известно, что Nothing готовит программную платформу Essential, основанную на модели искусственного интеллекта. В отличие от Nothing OS, выступающей в качестве оболочки поверх Android, она позволит пользователям самим определять набор нужных им приложений, генерируя их код по запросу. Выпуск платформы намечен на 2027 год. Новые устройства Nothing из традиционного ассортимента выйдут в ближайшие месяцы.

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Теги: nothing, ии, устройства
nothing, ии, устройства
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