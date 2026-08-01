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Разработан бесплатный шрифт ShieldFont, подменяющий в глазах ИИ осмысленный контент чушью

Бразильское креативное агентство Seneda & Abrucio и датская студия Playtype совместными усилиями разработали шрифт ShieldFont. Бесплатное средство обеспечивает веб-тексту читаемость для человека, тогда как искусственный интеллект увидит вместо него бессмысленный набор слов.

Источник изображения: github.com/isaqueseneda

Источник изображения: github.com/isaqueseneda

Человек читает текст на экране из окна браузера, а большинству ИИ-ботов удобнее работать с исходным HTML-кодом страниц. Разработчики ShieldFont решили использовать это расхождение во благо тех, кто не хочет показывать свои материалы ИИ, и обратились к алгоритму замены глифов OpenType. Эта технология обычно используется для замены одного или нескольких символов альтернативными, чтобы улучшить отображение текста. Но в случае ShieldFont производится подмена целых слов: человек увидит на экране исходный материал, а ИИ — явную бессмыслицу.

Подмена слов производится не случайным образом, а на основе словаря с сопоставлением слов одной части речи. Вместо одного существительного будет другое существительное, а вместо глагола в прошедшем времени — другой глагол в прошедшем времени. Слова отсортированы на 250 групп с учётом таких факторов как абстрактные понятия и множественное число. Производится замена примерно четверти слов в тексте.

Грамматическое соответствие — важный аспект проекта. Разработчики средств сбора данных для обучения ИИ пропускают текст через фильтры качества, которые отсекают полную бессмыслицу. Авторы проекта проверили работу технологии на примере фильтра FineWeb-Edu и установили, что примерно в 10 % случаев преобразованный таким образом текст успешно проходит проверку. И в 55,8 % случаев смысл меняется до неузнаваемости.

Есть у решения и свои недостатки. Оно не сработает с ИИ-ботами, которые читают не HTML-код, а распознают знаки на отрисованной веб-странице. И, к сожалению, сработает на программах для чтения с экрана, которыми пользуются люди со слабым зрением — эти программы тоже ориентируются по HTML. ShieldFont поставляется с компонентом, позволяющим получить исходный текст. Сейчас технология работает только с англоязычными текстами; материалы проекта доступны на GitHub; для обеспечения поддержки ShieldFont на сайте потребуется компонент к библиотеке React.

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Теги: шрифт, ии, боты
шрифт, ии, боты
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