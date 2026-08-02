Alibaba предоставила Moonshot вычислительные мощности на 20 000 чипов Nvidia для обучения моделей Kimi

Издание The Information уже сообщало, что китайский стартап Moonshot для обучения своих ИИ-моделей Kimi мог использовать ускорители Nvidia семейства Blackwell, поставки которых в КНР официально запрещены. Агентство Bloomberg выяснило, что китайская Alibaba согласилась предоставить для этих нужд вычислительный кластер с 20 000 чипов Nvidia, но относящихся к поколению Hopper.

Речь конкретно идёт об ускорителях Nvidia H200, которые архитектурно уступают обсуждавшимся ранее Blackwell. По данным Bloomberg, между Alibaba и Moonshot заключено соответствующее соглашение, которое позволяет последнему стартапу использовать вычислительный кластер Alibaba с указанными характеристиками. Именно этот арендуемый кластер формирует основную часть мощностей, которые Moonshot способна использовать для обучения своих ИИ-моделей серии Kimi. Подобное сотрудничество не должно быть сюрпризом: Alibaba является одним из крупнейших инвесторов в капитал Moonshot, и традиционно китайский интернет-гигант предлагает компаниям, которым оказывает финансовую поддержку, арендовать у него вычислительные мощности. Представители Alibaba в комментариях Bloomberg опровергли слухи о предоставлении в аренду чипов Nvidia H200 стартапу Moonshot, но при этом не стали отрицать, что количество неких чипов Nvidia в этом случае достигло 20 000 штук.

Правда, успех моделей Kimi, которые конкурируют с собственными разработками Alibaba семейства Qwen, стал причиной разочарования некоторых руководителей указанного китайского холдинга, поскольку по факту он своими руками взрастил себе серьёзного конкурента. Американские чиновники считают, что доступ к ускорителям Nvidia Blackwell имеет не только Moonshot, но и Deepseek. Предполагается, что китайские стартапы могли арендовать эти ускорители у компании, расположенной в Таиланде. Более того, американская сторона считает, что Moonshot при обучении Kimi K3 использовала метод дистилляции передовой модели Fable американской компании Anthropic, и это позволило получить впечатляющий результат при ограниченных вычислительных ресурсах. Законы США не запрещают китайским разработчикам арендовать вычислительные мощности с продвинутыми чипами Nvidia за пределами КНР, но не позволяют приобретать их в собственность. Поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай по официальным каналам до сих пор измерялись незначительными объёмами.