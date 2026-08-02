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OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic

Выход чат-бота ChatGPT осенью 2022 года произвёл фурор и формально положил начало буму систем искусственного интеллекта. Однако, с тех пор буквально хватавшаяся за всё подряд компания OpenAI упустила ряд рыночных возможностей, и теперь вынуждена догонять конкурирующую Anthropic, которая вовремя увидела потенциал в средствах автоматизации написания программного кода.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает The Wall Street Journal, рост аудитории пользователей ChatGPT замедлился, а вынужденный уход из компании Фиджи Симо (Fidji Simo), которой прочили роль преемника генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), запустил процедуру перераспределения полномочий в руководстве, которая в условиях стремительного развития отрасли точно не будет способствовать ускорению бизнес-процессов. Стартап всеми силами пытается завоевать расположение корпоративных клиентов, предлагая скидки на свои услуги в борьбе с конкурентами типа Anthropic.

По данным The Wall Street Journal, в последние месяцы некоторые инвесторы выразили недовольство высокими темпами роста расходов OpenAI при отсутствии адекватного роста доходов, а прочие даже стали страховать свои риски путём вложения средств в конкурирующую Anthropic. Последняя не только продемонстрировала более высокие темпы роста выручки, но и обошла OpenAI по капитализации, приблизившись с этой точки зрения к $1 трлн. Во многом этому способствовал успех ИИ-инструмента Claude Code, который позволяет автоматизировать процесс написания программного обеспечения и открывает на этот рынок путь для людей, не имеющих профильной подготовки. Anthropic полным ходом готовится к осеннему IPO и на встречах с инвесторами предпочитает отмечать, что опережает OpenAI в части развития бизнеса.

Сэм Альтман в прошлом месяце заявил со страниц социальной сети X, что OpenAI не может сказать, что прошедшие 12 месяцев были лучшими в истории компании, но последующие 12 месяцев должны ими стать. По его словам, команда стартапа готовит много интересных предложений для клиентов. Изначальная ставка на продвижение ChatGPT среди частных пользователей не оправдала себя, поскольку успех Claude Code показал, что «золотой жилой» в эпоху ИИ является направление «вайб-кодинга» и прочих решений для разработки ПО, которое подпитывается финансовыми ресурсами крупных корпораций. OpenAI в то же время распыляла ресурсы на продукты с не самым очевидным потенциалом монетизации типа ИИ-генератора видео Sora, который в итоге была вынуждена прикрыть.

OpenAI сейчас пытается определиться с оптимальной ценовой политикой в отношении своего ИИ-инструмента Codex для разработчиков ПО, поскольку стоимость подписки должна быть достаточно привлекательной, но при этом не сильно подрывать прибыльность бизнеса, ведь на последний показатель будут обращать внимание инвесторы на этапе подготовки к IPO. Считается, что OpenAI в целом готова ждать до следующего года, чтобы выйти на биржу на более выгодных условиях. Тем более, что в статусе частной компании стартапу будет проще претворять в жизнь некоторые решения.

Ещё в 2024 году, как отмечает WSJ, направление развития ИИ-моделей OpenAI создавало неплохую основу для появления эффективных средств разработки ПО, но подход стартапа в этой сфере не был ориентирован на решение реальных задач. Anthropic в условиях ограниченности своих ресурсов фокусировалась именно на прагматичном подходе в этой области. После выхода Codex на рынок выяснилось, что конкурирующий Claude Code пользуется более высокой популярностью, но в тот период OpenAI по-прежнему делала основную ставку на продвижение ChatGPT среди частных подписчиков. Codex изначально был медлительным и неудобным в использовании, OpenAI пришлось приложить немало усилий для его оптимизации. К этой проблеме добавились отток кадров к конкурентам и ухудшение взаимоотношений с крупнейшим акционером в лице Microsoft. Время было упущено, и когда OpenAI решила с новыми силами заняться Codex, она уже отстала от Anthropic. Желая наверстать упущенное, OpenAI заключила соглашение с разработчиком ИИ-чипов Cerebras, к активам которого ранее присматривалась Anthropic.

Проблем OpenAI добавил и рост популярности Google Gemini, который замедлил приток новых пользователей к ChatGPT. К весне этого года вопросы о будущем бизнеса появились и у многих сотрудников OpenAI, которые были обеспокоены растущим превосходством Anthropic. По мнению покинувшей компанию позже Фиджи Симо, OpenAI пострадала из-за распыления ресурсов на второстепенные инициативы и банального отставания в вопросах исследований. В последние месяцы стартап приложил немало усилий к выпуску более конкурентоспособных продуктов в тех областях, где ощущает наиболее острую конкуренцию. Решение GPT 5.6 Sol для разработчиков ПО, например, оказалось весьма популярным и заставило Anthropic предлагать клиентам более выгодные условия доступа к конкурирующей модели Fable.

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Теги: openai, anthropic, ии
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