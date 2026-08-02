OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями

OpenAI впервые официально подтвердила существование новой ИИ-модели Astra, которую компания называет «следующим крупным семейством моделей». В опубликованном отчёте говорится, что внутренняя версия Astra помогла решить десять открытых задач в области математики и теоретической информатики, над которыми исследователи безуспешно работали как минимум десять лет, а в ряде случаев — значительно дольше.

Решённые задачи относятся к многомерной геометрии, теории кодирования, теории групп, квантовой сложности, криптографии на решётках и экстремальной комбинаторике. В частности, Astra построила первый пример несофической группы — объекта, существование которого математики обсуждали многие годы. Это открытие может помочь в решении одной из фундаментальных проблем современной теории групп.

Математик Манчестерского университета Томас Блум (Thomas Bloom) назвал результаты Astra «большой новостью». По его словам, они имеют большее значение, чем опубликованный в мае контрпример к гипотезе о единичных расстояниях. При этом Блум не считает, что подобные достижения означают скорую замену математиков искусственным интеллектом. По его мнению, современные ИИ-системы сами основаны на многолетнем труде математического сообщества и обучены на созданной им научной литературе.

Один из разработчиков технологии рассуждений Astra Ноам Браун (Noam Brown) рассказал, что OpenAI уже пыталась применить модель к другим известным открытым задачам, однако пока безуспешно. «К сожалению, никаких задач тысячелетия (пока)», — написал он в соцсети X.

Математический институт Клэя выплачивает по $1 млн за решение каждой из семи задач тысячелетия — фундаментальных математических проблем. С 2000 года удалось решить лишь одну из них. По словам Брауна, OpenAI пока не тратила на такие задачи значительных вычислительных ресурсов и намерена продолжить эксперименты. Он также назвал Astra «важным шагом вперёд в научных рассуждениях».

По оценке OpenAI, объём вычислений, потребовавшийся для получения решений всех десяти задач, соответствовал бы примерно $2000 при использовании API модели Sol по текущим тарифам. Затем исследователи совместно с Astra превратили полученные идеи в полноценные научные статьи.

Все доказательства были также формализованы в системе Lean, которая совмещает язык программирования и интерактивный инструмент для проверки теорем. Это позволило получить машинно проверяемые доказательства, исключающие ошибки при ручной записи. OpenAI также опубликовала пошаговое описание рассуждений модели для каждого результата. В компании подчёркивают, что ответственность за окончательные научные публикации несут исследователи, однако сами математические идеи и логика доказательств были предложены Astra.

Ранее OpenAI уже сообщала, что разрабатывает новое семейство моделей, предназначенное для выполнения длительных и сложных задач. На этой неделе генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) представил Astra представителям правительства и регулирующих органов США, подчеркнув её способность координировать работу множества ИИ-агентов при решении научных и инженерных задач.

По данным источников, Astra станет новым семейством моделей наряду с Sol, Terra и Luna. Пока неизвестно, под каким коммерческим названием она выйдет на рынок. OpenAI также пообещала позднее опубликовать подробный технический отчёт о том, как именно Astra удалось решить ранее открытые математические задачи.

По информации источников, новые модели OpenAI уже проходят внутреннее тестирование и станут первыми системами компании, которые будут проверяться в рамках разрабатываемой в США процедуры оценки передовых ИИ-моделей. Одной из главных задач разработчиков остаётся обеспечение стабильной работы моделей при выполнении длительных цепочек рассуждений — именно это сегодня считается одним из основных ограничений современных агентных ИИ-систем.