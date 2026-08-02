Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством

Автор изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя свободы с вином», которые были сгенерированы с помощью нейросети, не смог добиться защиты авторских прав. В ходе рассмотрения этого дела суд в Москве счёл процесс создания таких изображений не творческим, а техническим.

Автор иска утверждал, что переработал с помощью ИИ-модели репродукции картины «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. Результатом такой деятельности стали арт-объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», используемые ответчиком по делу на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые он продавал в интернете. Истец хотел через суд взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

Ответчик вину не признал, указав на то, что истец лишь внёс незначительные изменения в оригинальные изображения, в связи с чем их нельзя считать результатом творческой деятельности. На основании этого подобный контент, по мнению ответчика, не должен считаться объектом авторского права, подлежащим защите. Истец настаивал, что для создания арт-объектов он выкупил фотографии, после чего заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал и сменил фон, а у «Джоконды» поменял положение рук, мимику рта и контур лица, увеличил объём волос, подрисовал мешки под глазами и добавил к ним патчи, в руку с накрашенными ногтями добавил бокал вина.

Судья постановил, что спорные изображения созданы ИИ-моделью, у которой нет сознания, из-за чего нельзя утверждать, что нейросеть прилагала творческие усилия. Суд посчитал, что взъерошенные волосы, одутловатости лица, бокал вина в руке и другие изменения не являются чем-то новым и часто используются в искусстве и медиа.

«Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад», — указал судья, отклонив исковые требования. Суд также пояснил, что вклад истца ограничивается уточнением команд, что не считается творчеством.