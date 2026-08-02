Сегодня 02 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Московский суд не признал сгенерированны...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством

Автор изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя свободы с вином», которые были сгенерированы с помощью нейросети, не смог добиться защиты авторских прав. В ходе рассмотрения этого дела суд в Москве счёл процесс создания таких изображений не творческим, а техническим.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Автор иска утверждал, что переработал с помощью ИИ-модели репродукции картины «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. Результатом такой деятельности стали арт-объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», используемые ответчиком по делу на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые он продавал в интернете. Истец хотел через суд взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

Ответчик вину не признал, указав на то, что истец лишь внёс незначительные изменения в оригинальные изображения, в связи с чем их нельзя считать результатом творческой деятельности. На основании этого подобный контент, по мнению ответчика, не должен считаться объектом авторского права, подлежащим защите. Истец настаивал, что для создания арт-объектов он выкупил фотографии, после чего заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал и сменил фон, а у «Джоконды» поменял положение рук, мимику рта и контур лица, увеличил объём волос, подрисовал мешки под глазами и добавил к ним патчи, в руку с накрашенными ногтями добавил бокал вина.

Судья постановил, что спорные изображения созданы ИИ-моделью, у которой нет сознания, из-за чего нельзя утверждать, что нейросеть прилагала творческие усилия. Суд посчитал, что взъерошенные волосы, одутловатости лица, бокал вина в руке и другие изменения не являются чем-то новым и часто используются в искусстве и медиа.

«Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад», — указал судья, отклонив исковые требования. Суд также пояснил, что вклад истца ограничивается уточнением команд, что не считается творчеством.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google повысит безопасность Chrome за счёт обновления браузера без его полной перезагрузки
ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»
Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта»
OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями
OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло
Материалы по теме
Google повысит безопасность Chrome за счёт обновления браузера без его полной перезагрузки

Google повысит безопасность Chrome за счёт обновления браузера без его полной перезагрузки

ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»

ИИ привёл к перерасходу бюджета на 860 % — Amazon признала, что нейросети сделали ошибки «катастрофически дорогими»

Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта»

Цукерберг пообещал рост рабочих мест с появлением искусственного «сверхинтеллекта»

OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями

OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями

OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic

OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic

Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло

Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло

Теги: судебное разбирательство, генерация изображений, россия
судебное разбирательство, генерация изображений, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса
Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять
Такой Google Earth нам не нужен: функцию генерации спутниковых снимков отключили из-за злоупотреблений
Apple потеряла почти $400 млрд капитализации из-за неутешительного прогноза
Физики нашли способ резко снизить потребление компьютерной памяти —  решение лежало на поверхности
Разработчик Meta придумал, как увеличить FPS в играх под Linux — Steam Deck может стать до 30 % быстрее 27 мин.
Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством 55 мин.
OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями 3 ч.
OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic 12 ч.
Новая статья: Gamesblender № 787: дата выхода God of War Laufey, бета Gears of War и томский «стимулятор» таксиста 20 ч.
Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью 23 ч.
Торговать в Crimson Desert стало удобнее и выгоднее — подробности обновления 1.16.00 24 ч.
Разработана технология передачи данных через быструю смену QR-кодов — 60 FPS обеспечивают до 190 Кбайт/с 01-08 16:42
Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год 01-08 13:32
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло 01-08 11:23
Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг 5 ч.
Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов 5 ч.
Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности 11 ч.
Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения 13 ч.
Alibaba предоставила Moonshot вычислительные мощности на 20 000 чипов Nvidia для обучения моделей Kimi 14 ч.
В Китае появилась «квантовая» подстанция — электросети никогда ещё не были так защищены 23 ч.
AM4 снова в моде: Gigabyte представила плату B550 Aorus Elite WIFI7 для процессоров Ryzen 5000 01-08 17:26
Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем 01-08 16:41
Nothing может отойти от смартфонов к ИИ-устройствам 01-08 16:36
Xcena представила вычислительную память MX1 для генеративного ИИ 01-08 15:49