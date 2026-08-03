Запрет на использование китайских моделей может обойтись американским компаниям в $12 млрд дополнительных расходов

Китайские ИИ-модели открытого типа демонстрируют достаточно высокую эффективность по соотношению затрат и быстродействия, поэтому к ним присматриваются не только пользователи в КНР, но и американские компании. Властям США подобная зависимость не нравится, но запрет китайских моделей может обойтись американскому бизнесу в $12 млрд ежегодных затрат, как предупреждают эксперты.

Доцент Технологического университета в Джорджии Дэниэл Ю (Daniel Yue) заявляет, опираясь на статистику американского агрегатора ИИ-моделей с открытым исходным кодом OpenRouter, что вынужденная миграция на американские аналоги проприетарного типа повысит расходы пользователей сервиса на $2 млрд в год. В своих оценках он руководствовался статистикой использования токенов на этом агрегаторе и тарифами на доступ к ИИ-моделям, которые действовали в период с 21 по 27 июля текущего года.

Экстраполируя эти суммы на весь американский корпоративный сегмент, автор прогноза приходит к выводу, что запрет на доступ к китайским ИИ-моделям в этой сфере будет стоить американским корпоративным клиентам от $3 млрд до $12 млрд в год. При этом имеющихся данных недостаточно, чтобы осознать всю степень зависимости американского бизнеса от китайских моделей с открытым исходным кодом, а потому оценки являются весьма приблизительными. Представители американского экспертного сообщества уже высказались против потенциального запрета на использование китайских ИИ-моделей с открытым исходным кодом в США, среди их сторонников был замечен и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).