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После отказа от блокчейна Ubisoft закроет Champions Tactics: Grimoria Chronicles — тактическую RPG на базе Web3 и NFT

Выпущенная французским издателем Ubisoft без лишнего шума осенью 2024 года условно-бесплатная тактическая ролевая игра Champions Tactics: Grimoria Chronicles на основе блокчейна без лишнего шума закрывается.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Ubisoft прояснила дальнейшую судьбу Champions Tactics: Grimoria Chronicles ещё в начале прошлой недели (анонс прозвучал в Discord), однако профильные СМИ обратили внимание на ситуацию лишь спустя несколько дней.

Как стало известно, серверы Champions Tactics: Grimoria Chronicles будут закрыты 30 октября — спустя два года и семь дней после релиза. Ubisoft пришла к такому решению после «тщательного обдумывания».

В преддверии закрытия пользователям отключили микротранзакции, однако сама игра продолжает работу: «Хотим искренне поблагодарить вас за поддержку, ажиотаж и верность Champions Tactics».

События Champions Tactics: Grimoria Chronicles разворачиваются в фэнтезийном мире Гримории. Игрокам нужно собирать фигурки воинов в отряды и участвовать в пошаговых боях, напоминающих о Darkest Dungeon.

Игра базировалась на Web3 — каждый боец представлял собой уникальный цифровой актив (NFT), который можно купить за внутриигровую или криптовалюту. Весной Ubisoft объявила, что постепенно откажется от Web3 и блокчейна в проекте.

Как подметили в Kotaku, Ubisoft пытается переманить игроков Champions Tactics: Grimoria Chronicles в Might and Magic Fates — мобильную условно-бесплатную карточную стратегию с «опциональной Web3-составляющей» и NFT.

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Теги: champions tactics: grimoria chronicles, ubisoft, ролевая игра, тактика
champions tactics: grimoria chronicles, ubisoft, ролевая игра, тактика
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