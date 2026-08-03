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Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры

Анонсирующий трейлер новой Divinity от разработчиков из бельгийской Larian Studios (Baldur’s Gate 3, Divinity: Original Sin 2) скрывал недвусмысленный намёк на личность главного злодея в амбициозной пошаговой RPG.

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображения: Larian Studios

Как подметил блогер WolfheartFPS, специализирующаяся на трёхмерной анимации и визуальных эффектах французская студия Unit Image, которая помогала Larian с трейлером Divinity, недавно показала закулисье создания ролика.

Двухминутное видео (доступно по ссылке), помимо прочего, включает черновые варианты и финальные модели персонажей из трейлера, на одной из которых WolfheartFPS рассмотрел нечто очень интересное.

Источник изображения: X (WolfheartFPS)

Источник изображения: X (WolfheartFPS)

Речь идёт о невезучем старике в короне, украшенной выгравированными символами. Согласно анализу WolfheartFPS, эти письмена базируются на старшем футарке — самом раннем формате рунического алфавита — и складываются в интригующую фразу.

«Хаос грядёт» (Chaos is coming), — гласит секретное послание. По мнению WolfheartFPS, таким образом Larian недвусмысленно намекает на появление в новой Divinity злодея из предыдущих частей франшизы.

Владыка хаоса на иллюстрации к Divine Divinity (источник изображения: Larian Studios)

Владыка хаоса на иллюстрации к Divine Divinity (источник изображения: Larian Studios)

Владыка хаоса — создатель и бог демонической расы, запертый в Тартаре (местной версии ада). До сих пор в играх серии не появлялся, но удостаивался упоминания в Divine Divinity, Divinity 2: Flames of Vengeance и Divinity: Original Sin 2.

Релиз Divinity в раннем доступе ожидается не раньше 2027−2028 года. Обещают свободу отыгрыша и последствий, новый уровень вариативности, кооператив, ещё более детальный редактор персонажа и поддержку модов.

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Теги: divinity, larian studios, ролевая игра
divinity, larian studios, ролевая игра
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