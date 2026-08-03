Лучше поздно, чем никогда: Atomic Heart всё-таки вышла в российском Steam и избавилась от Denuvo

С самого релиза ПК-версия ретрофутуристического шутера Atomic Heart от студии Mundfish в России и ряде стран СНГ была эксклюзивом цифрового магазина VK Play, однако эксклюзивность, как выяснилось, была временной.

Mundfish объявила, что с Focus Entertainment (зарубежный издатель игры) выпустила Atomic Heart в российском Steam. Стоимость стандартного издания составила 2499 рублей, а полное (со всеми DLC) временно продаётся за 2036 рублей.

Вместе с этим Atomic Heart появилась в армянском, азербайджанском, белорусском, кыргызстанском, казахстанском, молдавском, таджикистанском, туркменистанском и узбекистанском сегментах Steam.

Версия Atomic Heart для VK Play останется в продаже с прежним издателем (Astrum Entertainment) и продолжит получать все актуальные обновления, скидки и техническую поддержку.

В Mundfish отметили, что покупатели Atomic Heart в VK Play не смогут перенести достигнутый прогресс в версию для Steam. Для доступа к игре в цифровом магазине Valve придётся купить игру заново.

Кроме того, вслед за июльским взломом Atomic Heart, похоже, лишилась Denuvo. Портал SteamDB рапортует о «похудении» на 289 Мбайт исполняемого файла игры. Предупреждение о наличии защиты со страницы проекта пока не пропало.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек, получила четыре DLC и заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в прошлом июне.