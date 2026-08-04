Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей

Согласно опубликованной агентством Xinhua информации, на которую ссылается Reuters, власти КНР утвердили обновлённые правила контроля за интеллектуальной собственностью в сфере разработки полупроводниковых компонентов. Они направлены на усиление защиты разработчиков чипов не только за пределами Китая, но и внутри страны. Неправомерное копирование дизайна чипов будет преследоваться строже.

Новая версия правил в данной сфере вступит в силу 15 октября текущего года. Помимо прочего, они регулируют компоновку чипов и устанавливают требования к компаниям, как самостоятельно выпускающим свои чипы, так и занимающимся только их разработкой. Накладываются ограничения на выпуск чипов, имеющих стратегическое значение для КНР, за пределами страны. Кроме того, документацию по разработке таких чипов тоже запрещено передавать иностранным компаниям.

Тем не менее, новые правила в большей степени ориентированы на защиту разработчиков чипов от несанкционированного копирования результатов их труда. Регуляторы будут строже подходить к регистрациям патентных заявок, имеющих отношение к дизайну чипов. Особое внимание будет уделяться защите оригинальных разработок, имеющих большую ценность для национальной промышленности в целом. Нарушители правил в этой сфере вынуждены будут столкнуться со штрафами и другими наказаниями. Правительство КНР предусмотрело и более понятный порядок рассмотрения соответствующих споров между компаниями. Прописаны правила передачи разработок другим компаниям или совместного участия в них. От компаний, занимающихся разработкой чипов, власти даже требуют адекватного материального вознаграждения ключевых специалистов в данной области.