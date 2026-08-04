Сегодня 04 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайские власти ужесточат контроль за р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей

Согласно опубликованной агентством Xinhua информации, на которую ссылается Reuters, власти КНР утвердили обновлённые правила контроля за интеллектуальной собственностью в сфере разработки полупроводниковых компонентов. Они направлены на усиление защиты разработчиков чипов не только за пределами Китая, но и внутри страны. Неправомерное копирование дизайна чипов будет преследоваться строже.

Источник изображения: AMEC

Источник изображения: AMEC

Новая версия правил в данной сфере вступит в силу 15 октября текущего года. Помимо прочего, они регулируют компоновку чипов и устанавливают требования к компаниям, как самостоятельно выпускающим свои чипы, так и занимающимся только их разработкой. Накладываются ограничения на выпуск чипов, имеющих стратегическое значение для КНР, за пределами страны. Кроме того, документацию по разработке таких чипов тоже запрещено передавать иностранным компаниям.

Тем не менее, новые правила в большей степени ориентированы на защиту разработчиков чипов от несанкционированного копирования результатов их труда. Регуляторы будут строже подходить к регистрациям патентных заявок, имеющих отношение к дизайну чипов. Особое внимание будет уделяться защите оригинальных разработок, имеющих большую ценность для национальной промышленности в целом. Нарушители правил в этой сфере вынуждены будут столкнуться со штрафами и другими наказаниями. Правительство КНР предусмотрело и более понятный порядок рассмотрения соответствующих споров между компаниями. Прописаны правила передачи разработок другим компаниям или совместного участия в них. От компаний, занимающихся разработкой чипов, власти даже требуют адекватного материального вознаграждения ключевых специалистов в данной области.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA
Китайские компании готовы отказаться от Nvidia в пользу местных ИИ-чипов — на них уйдёт до половины бюджета
Китайские ИИ-чипы в этом году захватят 79 % домашнего рынка — лидирует Huawei
Samsung объяснила, почему Galaxy Z Fold 8 получил новый форм-фактор вместо универсального дизайна
Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли
Материалы по теме
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA

Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA

Китайские компании готовы отказаться от Nvidia в пользу местных ИИ-чипов — на них уйдёт до половины бюджета

Китайские компании готовы отказаться от Nvidia в пользу местных ИИ-чипов — на них уйдёт до половины бюджета

Китайские ИИ-чипы в этом году захватят 79 % домашнего рынка — лидирует Huawei

Китайские ИИ-чипы в этом году захватят 79 % домашнего рынка — лидирует Huawei

Samsung объяснила, почему Galaxy Z Fold 8 получил новый форм-фактор вместо универсального дизайна

Samsung объяснила, почему Galaxy Z Fold 8 получил новый форм-фактор вместо универсального дизайна

Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине

Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Теги: китай, китайское правительство, китайские производители, китайские технологии, регуляторы
китай, китайское правительство, китайские производители, китайские технологии, регуляторы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
Samsung объяснила, почему Galaxy Z Fold 8 получил новый форм-фактор вместо универсального дизайна
Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры
Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли
«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас»: Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Veronica 15 мин.
Ветеран Rockstar объяснил, почему Midnight Club 5 так и не вышла 29 мин.
Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год 2 ч.
Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов 2 ч.
Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва SSL-сертификатов 2 ч.
Великобритания снова потребовала бэкдор в iCloud — Apple обратилась в суд 10 ч.
Календарь релизов — 3–9 августа: Marvel Tōkon, Beast of Reincarnation и Корея. Серия Ил-2 10 ч.
Утечка документов раскрыла планы Microsoft по переносу игр с Xbox 360 на PC и Project Helix 11 ч.
Лучше поздно, чем никогда: Atomic Heart всё-таки вышла в российском Steam и избавилась от Denuvo 13 ч.
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливить Max и RuStore на iPhone 15 ч.
Единственный российский производитель телевизоров из реестра Минцифры обанкротился 40 мин.
Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей 54 мин.
В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца 2 ч.
Новый глава Apple привлёк ветерана к руководству компанией 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — август 2026 года 9 ч.
Amazon ворвалась в клуб компаний дороже $3 трлн на волне спроса на ИИ и облака 10 ч.
Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в продаже в Европе до официального анонса 11 ч.
Asus выпустила сетевую USB-карту ROG USB-C10G со скоростью до 10 Гбит/с 11 ч.
Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине 12 ч.
«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦ 16 ч.