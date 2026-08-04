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Telegram ненадолго пропадал из App Store — Apple объяснила причину

Apple на некоторое время удаляла приложение Telegram для iOS и iPadOS из магазина приложений App Store. На платформе Mac App Store мессенджер оставался доступным, не пропадал он и из Google «Play Маркета». По возвращении приложения Apple прокомментировала инцидент.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Накануне, 3 августа, мобильное приложение Telegram пропадало из App Store — нельзя было скачать его версии для iPhone и iPad. Администрация мессенджера призвала пользователей не драматизировать, процитировав в соцсети X известное ироничное изречение писателя Марка Твена (Mark Twain): «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». До возвращения приложения на платформу других комментариев от Telegram или Apple не поступало.

Впоследствии мессенджер вернулся в App Store, а Apple спустя примерно 20 минут пояснила произошедшее ресурсу 9to5Mac: «Мы ненадолго удаляли Telegram из App Store после того, как в ходе проверки обнаружили контент, нарушающий наши строгие правила, которые запрещают материалы с изображением жестокого обращения с детьми. Впоследствии приложение было восстановлено после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал разместившего его пользователя».

Это не первый инцидент подобного рода. В феврале 2018 года Apple временно удаляла Telegram из App Store, обнаружив в мессенджере «неприемлемый» контент — тогда основатель платформы сообщил, что администрация ввела дополнительные меры защиты. В 2023 году доступ к мессенджеру на некоторое время блокировался для пользователей из Бразилии. В 2024 году по представлению китайских властей Telegram изъяли из местного раздела App Store наряду с приложениями WhatsApp, Threads и Signal — туда они больше не вернулись.

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Теги: apple, app store, telegram, блокировка
apple, app store, telegram, блокировка
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